Saman altından su yürütüyor! Kuruluş Osman 47. bölüm 2. fragmanında er meydanı buz kesti enkaza döndürecek. İzleyicisini adeta tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman'da heyecan dorukta olacak. Kuruluş Osman 47. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Bizans ordusu üzerine harekete geçen Osman Bey'in savaş öncesinde sarf ettiği "Alplerim, burası cengin başladığı yerdir. Allah bileğinize kuvvet, yüreğinize cesaret versin. Bilirim şehit vereceğiz, bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz." sözleri tüyleri diken diken etti. İşte Kuruluş Osman 47. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...
OSMAN BEY'E TAPDUK EMRE'DEN HEDİYE GELDİ
Şeyh Edebalı, Osman Bey'e Yunus Emre'nin dizeleriyle seslendi. Şeyh Edebalı'nın dönüşü obada büyük sevinç yaratırken, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'nın sohbeti dizinin hayranları tarafından övgüye boğuldu.
Obaya döndüğünde Şeyh Edebalı'yla buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi. Edebalı'dan İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebalı'nın cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! Adalet üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.
Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen ve Tapduk Emre'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebalı, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi Emrem Yunus'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"