



ÜNLÜ İSİMLERİN DE OLDUĞU 40 KİŞİLİK DAVETLİ

Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.