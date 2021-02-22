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    • Magazin
    • 22.02.2021 19:44
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    • 22.02.2021 19:44
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    İkinci kez 'evet' dediler! , ile dünyaevine girdi...

    Şarkıcı ve oyuncu ikinci kez nikah masasına oturdu. Akçıl, müstakbel eşi Burcu Kıratlı'yı piyano çalarak karşılarken çiftin nikah şahitliklerini , , İçişleri Bakan Yardımcısı yaptı. Az sayıda konuğun olduğu nikah töreni pandemi kuralarına uygun yapıldı.

    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

    Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift bugün gerçekleşen törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.



    ÜNLÜ İSİMLERİN DE OLDUĞU 40 KİŞİLİK DAVETLİ
    Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.



    BURCU KIRATLI'YI PİYANO ÇALARAK KARŞILADI
    Sinan Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.

    Çiftin şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.



        Sanatçı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, ünlü çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.



        Yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil de törene katılanlar arasındaydı.



        DAVUL-ZURNAYLA KAPISINA DAYANDI
        İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni gerçekleştirmişti...

        Akçıl davul-zurna ekibiyle Kıratlı'nın kapısına dayanmıştı.

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