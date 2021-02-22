Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift bugün gerçekleşen törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.
ÜNLÜ İSİMLERİN DE OLDUĞU 40 KİŞİLİK DAVETLİ
Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.
BURCU KIRATLI'YI PİYANO ÇALARAK KARŞILADI
Sinan Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.
Çiftin şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.