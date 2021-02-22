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    • Magazin
    • 22.02.2021 09:31
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    • 22.02.2021 09:31
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    ? 21 Şubat ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

    Dün akşam izlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. TV8’in akşam kuşağında ekrana gelen ve zorlu parkur mücadelesi ile nefesleri kesen yarışmada yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı. Adadan elenmemek için canla başla mücadele eden takımlar izlendi. Peki 21 Şubat ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı da belirlendi. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Her bölümü ayrı heyecanla takip edilen ve izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada dün akşamın galibi hangi takım oldu? Zorlu mücadelede sinirler de gerildi, Batuhan ile takım arkadaşları arasında da gergin anlar yaşandı. İşte Survşvor son bölümü kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler…

    AVANTAJ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde parkurda avantaj oyunu oynandı. Oyunda erkeklerde ve kadınlarda kazanan Gönüllüler olunca, dokunulmazlık oyununda seçim avantajı Gönüllülerin oldu.

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kıran kırana oyunlara sahne olan Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

    HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı ada konseyinde bir eleme adayı belirledi.

    Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan ada oylamasında adı en çok yazılan Çağrı, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı olacak.

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

        Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.

        Avantaj oyunu sonrasında ise bir kez daha parkurda karşılaşan takımlar bu kez gerçek oyun için konsente oldu.

        Sayı başa baş devam ederken oyun bayrak yarışında kaldı. Deniz parkurundaki mücadelede nefes kesen anlar yaşandı. Skorun berabere gittiği anlarda bayrak yarışında Ünlülerden Merve – Sergen, Gönüllülerden Steven – Aleyna ikilisi oyunun temposunu iyice yükseltti. Son turda ise bayrak yarışında atıcılar Ünlülerden Merve, Gönüllülerden Steven oldu. Steven, saniye farkıyla sayıyı kazanınca 10-9 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

        SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ünlüler takımı ada konseyine gitti. Zorlu parkurda mücadeleyi kaybeden takım ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı.

        SMS sürelerinin sona ermesinin ardından; takım yarışmacıları konseyde adadan gitmesini istedikleri isimleri kağıda yazdı. Ada konseyinde Sergen, Çağrı, Yiğit ve Öykü'nün isimleri yazıldı.

        Ünlülerde yapılan ada oylaması ile Acun Ilıcalı Survivor eleme adayının Yiğit olduğunu duyurdu..

        Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Şubat gecesi belli olacak.
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        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?