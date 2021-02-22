Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Her bölümü ayrı heyecanla takip edilen ve izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada dün akşamın galibi hangi takım oldu? Zorlu mücadelede sinirler de gerildi, Batuhan ile takım arkadaşları arasında da gergin anlar yaşandı. İşte Survşvor son bölümü kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler…
AVANTAJ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde parkurda avantaj oyunu oynandı. Oyunda erkeklerde ve kadınlarda kazanan Gönüllüler olunca, dokunulmazlık oyununda seçim avantajı Gönüllülerin oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kıran kırana oyunlara sahne olan Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı ada konseyinde bir eleme adayı belirledi.
Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan ada oylamasında adı en çok yazılan Çağrı, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı olacak.