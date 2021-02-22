SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.