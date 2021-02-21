Son olarak geçtğimiz yıllarda Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı.