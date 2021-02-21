Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.02.2021 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 00:02
    ABONE OL

    Bu değişime inanamayacaksınız! Yakışıklılığıyla adından söz ettiren 'un hayrete düşüren fotoğrafı....

    Yok böyle değişim... Karizması ve yakışıklılığıyla herkesi kendisine hayran bırakan 'un yıllar içindeki değişimi hayreye düşürdü. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla kendinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

    Yok böyle değişim

    Kıvanç Tatlıtuğ'un o fotoğrafına inanamayacaksınız. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla kendinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri hayrete düşürdü.

    Son olarak geçtğimiz yıllarda Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı.

    İşte yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

        Kıvanç Tatlıtuğ

        Hülya Avşar

        Ajda Pekkan
            Haberler Magazin Bu değişime inanamayacaksınız! Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un hayrete düşüren fotoğrafı....