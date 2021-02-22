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    • Magazin
    • 22.02.2021 10:53
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    • 22.02.2021 11:14
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    'nin kızı 17 yaşındaki kızı annesinden büyük göstermekte ısrarcı! Süper minili pozları yerden yere vuruldu

    Eski spiker şimdilerin şarkıcı ve oyuncusu 'nin şöhretini geçti kızları Deren ve Derin'in şöhreti. 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin 1995–2011 yılları arasında evli kaldığı eski eşi 'dan olan kızları ve şu sıralar magazin manşetlerinin baş köşelerini süslüyor. Deren Talu bir yandan oyunculuk bir yandan modellik yaparken 17 yaşındaki kardeşi Derin Instagram paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Henüz 17 yaşında olan Derin Talu'nun yaşından çok büyük gösterdiği pozlar olay yaratmaya ve kötü yorumlar almaya devam ederken, Derin Talu bunları pek umursamadan paylaşımlarına devam ediyor. Ancak Derin Talu bu kez işi abarttı da abarttı. Süper minisiyle verdiği pozlar 17 yaşından çok çok büyük göstermesine neden olunca sosyal medya kullanıcıları Derin Talu'yu yerden yere vurdu.

    Süper minili pozları yerden yere vuruldu

    Defne Samyeli'nin kızı 17 yaşındaki kızı Derin Talu annesinden büyük göstermekte ısrarcı! Süper minili pozları yerden yere vuruldu... Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Yaşından büyük bir şekilde giyinen ve makyaj yapan Derin Talu bu geleneği yine bozmadı. Liseden mezun olan Derin Talu bu kez işin dozunu artırınca sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı. Ancak bu fotoğraflar Derin Talu'nun ilk vukuatı değil.

    Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde olay olmaya devam ediyor. 250 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Talu, cesur pozlarıyla zaman zaman tepkilerin odağı oluyor.

    ESTETİKLERİ OLAY OLMUŞTU

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen ve geçiriği estetik operasyonlar çok tartışılan 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyayı salladı.

        Yaşından büyük bir şekilde giyinen ve makyaj yapan Derin Talu, siyah bir mini etek ve beyaz gömlekle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

        Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlamıştı. Yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Derin Talu'nun pozuna "Lise öğrencisi bu kadar makyaj yapmamalı" yorumları yapılmıştı.

        İŞTE TEPKİ ÇEKEN O FOTOĞRAF

        Derin Talu süper minisi ve derin dekoltesiyle verdiği pozlar dikkat çekti. Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun paylaştığı bu karelerin altına takipçileri şu yorumları yaptı: 'Paranın gücü bu', 'Abla aynı yaştayız' ve 'Kendi isteğinle mi paylaştın bu fotoları'

            PEKİ, DERİN TALU KİMDİR?
            Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı. Çiftin evli kaldığı dönemlerde doğan Derin Talu, daha sonrasında yaşanan ayrılık ile birlikte anne ve babası ayrı bir şekilde büyüdü.

            2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor. Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu.

            İstanbul'da aldığı lise eğitimi sonrasında iyi bir kariyer planlaması için yurt dışında eğitim almak isteyen Derin Talu, Los Angeles'a gitti.

                Oyuncu ve manken olmak isteyen Derin Talu, şimdiden fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyor. Podyumdaki ilk deneyimini geçtiğimiz dönemlerde yaşayan Derin Talu, Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yer almıştı.
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                Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı 17 yaşındaki kızı Derin Talu annesinden büyük göstermekte ısrarcı! Süper minili pozları yerden yere vuruldu