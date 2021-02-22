Defne Samyeli'nin kızı 17 yaşındaki kızı Derin Talu annesinden büyük göstermekte ısrarcı! Süper minili pozları yerden yere vuruldu... Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yaşından büyük bir şekilde giyinen ve makyaj yapan Derin Talu bu geleneği yine bozmadı. Liseden mezun olan Derin Talu bu kez işin dozunu artırınca sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı. Ancak bu fotoğraflar Derin Talu'nun ilk vukuatı değil.