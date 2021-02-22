Survivor Berkay 'onun bizimle alakası yok' demişti çok haklıymış! Utku Yuvakuran ve üçüzlerini bilmeseniz kardeş bile demezsiniz... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yine izleciyile buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Bunlardan biri de gönüllüler takımına sonradan dahil olan Berkay oldu. Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri ve eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran performansıyla göz dolduruyor. Utku ve Berkay'ı gördükten sonra herkes üçüncü kardeş Alperen'i merak ediyor. Berkay'ın 'onun bizimle alakası yok' dediği Alperen'i görenler inanamıyor.
Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken, son yedek yarışmacılar geldi ve kadrolar son kez güçlendi. Yedek yarışmacıların gelmelerinin ardından haklarında pek çok şey merak edilir oldu. Onların başında da Berkay Yuvakuran geliyor.
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri olan Berkay Yuvakuran, performansıyla Survivor 2021'in kaderini değiştirdi adeta. Berkay'ın performansı, yenilgiye alışan gönüllüler takımına ivme kazandırdı ve Berkay'ın gelişinden bu yana gönüllüler takımı neredeyse oyun kaybetmiyor.