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    • 22.02.2021 16:17
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    • 22.02.2021 16:20
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    Berkay 'onun bizimle alakası yok' demişti çok haklıymış! ve üçüzlerini bilmeseniz kardeş bile demezsiniz

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan kıyasıya rekabet izleyicinin dikkatini çekiyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacıların şampiyon olma mücadelesi verdiği 2021'in şu sıralar en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. ve Fenerbahçe formaları giyen 'ın oğlu ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi 'ın üçüz kardeşlerinden biri olan Berkay Yuvakuran, performansıyla yarışmanın seyrini değiştirdi. 'nın Utku ve Berkay'ın yanı sıra üçüncü kardeşi de merak ettiğini söylemesi üzerine Berkay 'biz Utku'yla biraz benziyoruz ama onun bizimle hiç alakası yok' dediği , Berkay'ın dediği kadar benzemiyor kardeşlerine. Bilmeyen biri yan yana görse kardeş bile demez. İşte 'ın ailesi, kardeşleri ve sevgilisi...

    Survivor Berkay 'onun bizimle alakası yok' demişti çok haklıymış!

    Survivor Berkay 'onun bizimle alakası yok' demişti çok haklıymış! Utku Yuvakuran ve üçüzlerini bilmeseniz kardeş bile demezsiniz... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yine izleciyile buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Bunlardan biri de gönüllüler takımına sonradan dahil olan Berkay oldu. Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri ve eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran performansıyla göz dolduruyor. Utku ve Berkay'ı gördükten sonra herkes üçüncü kardeş Alperen'i merak ediyor. Berkay'ın 'onun bizimle alakası yok' dediği Alperen'i görenler inanamıyor.

    Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken, son yedek yarışmacılar geldi ve kadrolar son kez güçlendi. Yedek yarışmacıların gelmelerinin ardından haklarında pek çok şey merak edilir oldu. Onların başında da Berkay Yuvakuran geliyor.

    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri olan Berkay Yuvakuran, performansıyla Survivor 2021'in kaderini değiştirdi adeta. Berkay'ın performansı, yenilgiye alışan gönüllüler takımına ivme kazandırdı ve Berkay'ın gelişinden bu yana gönüllüler takımı neredeyse oyun kaybetmiyor.

        Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Berkay Yuvakuran Eski milli futbolcuların Semih Yuvakuran'ın üçüz oğlundan biridir. Utku-Berkay-Alperen kardeşleri yan yana görenlerin ise kardeş olduklarına inanması neredeyse zor gibi.

        Acun Ilıcalı'nın önceki günlerde Berkay'a 'sizin üçüncünüz nerede?' sorusunun ardından Berkay 'hepimiz futbol oynuyorduk ama Utku sıçrama yaptı. Biz Utku'yla birbirimizi benziyoruz ama Alperen'in bizimle hiç alakası yok' yanıtını verdi.

        İŞTE YUVAKURAN AİLESİ

        Berkay'ın bu sözleri sonrası üçüncü kardeş herkes tarafından merak edilir oldu. Utku-Berkay-Alperen kardeşler, üçüz kardeş olmalarına rağmen birbirlerine benzemiyorlar.

            9 yaşından bu yana futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını belirten Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın ise Beşiktaş'ta oynadığını ifade ediyor.

            SEVGİLİSİ DESTEK VERDİ

            Berkay Yuvakuran'ın sevgilisi Buse 'Şu ana kadar olduğu gibi bu Survivor sürecinde de yanındayım sevgilim,başarılar..Kalbim seninle.' notuyla sevgilisine destek verdi.

            BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

            Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

                BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

                Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay, futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başladı. 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.
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