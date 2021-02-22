Survivor Berkay 'onun bizimle alakası yok' demişti çok haklıymış! Utku Yuvakuran ve üçüzlerini bilmeseniz kardeş bile demezsiniz... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yine izleciyile buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Bunlardan biri de gönüllüler takımına sonradan dahil olan Berkay oldu. Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri ve eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran performansıyla göz dolduruyor. Utku ve Berkay'ı gördükten sonra herkes üçüncü kardeş Alperen'i merak ediyor. Berkay'ın 'onun bizimle alakası yok' dediği Alperen'i görenler inanamıyor.