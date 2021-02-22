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    • 22.02.2021 15:23
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    'nın Müjgan'ı kara haberi kendi ağzıyla doğruladı! Melike İpek Yalova eşinden ayrılıyor

    Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle ekrana damgasını vuran 'nın Hekim Hanım'ı bu haberle herkesi üzdü. Yeşilçam'ın Sultan'ı 'a benzerliğiyle bilinen Melike İpek Yalova son dönemde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle gündemde. Önceki gün Melike İpek Yalova ve 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi ile boşanacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından Yalova, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    Melike İpek Yalova kara haberi kendi ağzıyla doğruladı!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova kara haberi kendi ağzıyla doğruladı! Melike İpek Yalova eşinden ayrılıyor... ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteriyle büyük beğeni toplayan Melike İpek Yalova cephesinden gelen haberler herkesi üzdü. Başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri kazanan Melike İpek Yalova boşanmak istediği, eşinin ise buna sıcak bakmadığı iddia edilmişti. İddiaların üzerinden çok kısa bir süre sonra Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi.

    ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Müjgan' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğu yapımcı Altan Gültan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

    İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Yalova ve Gültan boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

        SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

        Ayrılık iddialarını doğrulayan Melike İpek Yalova, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullandı.

        Bu süreç zarfının sessizce devam etmesini isteyen Yalova, "İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışınızı rica ederiz. Çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

        'HAMİLE Mİ?' İDDİALARI

        Öte yandan o dönem nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Melike İpek Yalova için "Hamile mi, ondan mı evlendi?" söylentileri çıkmıştı.

            Oyuncu konuyla ilgili, "Beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim: Hayatımda en düşük kilom 41'di. O zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. 'Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?' derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum" açıklamasını yapmıştı.

            57'nci Hükümet'in Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı olan Melike İpek Yalova, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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