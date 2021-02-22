SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ayrılık iddialarını doğrulayan Melike İpek Yalova, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullandı.