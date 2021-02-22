Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova kara haberi kendi ağzıyla doğruladı! Melike İpek Yalova eşinden ayrılıyor... ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteriyle büyük beğeni toplayan Melike İpek Yalova cephesinden gelen haberler herkesi üzdü. Başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri kazanan Melike İpek Yalova boşanmak istediği, eşinin ise buna sıcak bakmadığı iddia edilmişti. İddiaların üzerinden çok kısa bir süre sonra Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi.
ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Müjgan' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğu yapımcı Altan Gültan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Yalova ve Gültan boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.