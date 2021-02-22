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    • Magazin
    • 22.02.2021 18:03
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    • 22.02.2021 18:03
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    Sen olayın kendisiymişsin! nda düğüm çözülüyor perçinleyecek adımı attı!

    Gönül'ün "Sen olayın kendisiymişsin" ya sözlerinin dikkat çektiği nda yıllardır adından söz edilmeyen sır ortaya çıkıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide bu hafta Gönül duyacağı sır nedeniyle Haluk ile karşı karşıya geliyor. Yaşanan olaylardan sonra Gönül'ün Haluk ile ilgili kararı bu bölümde netlik kazanacak. Ayrıca Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan’ın tavrı ne olacağı ise izleyicilerin heyecanla beklediği sorular arasında yer alıyor. İşte 19. bölüm fragmanı

    Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Çarşamba günleri büyük bir heyecanla izlenen Sadakatsiz dizisinde bu hafta sırların tek tek ortaya çıkması yeni bir başlangıç yaşanmasına neden olacak. Dizide bu hafta Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına geliyor ve sohbet edip çocuklardan bahsettikleri anda, hiç beklenmedik bir şekilde Haluk hakkındaki şok gerçek ortaya çıkıyor. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırıyor. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermiyor. Peki, Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi? İşte Sadakatsiz 19. bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

    SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir.

    Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir. Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

    SADAKATSİZ'DE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

    Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.

        Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

        Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

        Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.

            Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

            Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır.

            Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.
                Haberler Magazin Sen olayın kendisiymişsin! Sadakatsiz 19. bölüm fragmanında düğüm çözülüyor perçinleyecek adımı attı!