Çarşamba günleri büyük bir heyecanla izlenen Sadakatsiz dizisinde bu hafta sırların tek tek ortaya çıkması yeni bir başlangıç yaşanmasına neden olacak. Dizide bu hafta Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına geliyor ve sohbet edip çocuklardan bahsettikleri anda, hiç beklenmedik bir şekilde Haluk hakkındaki şok gerçek ortaya çıkıyor. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırıyor. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermiyor. Peki, Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi? İşte Sadakatsiz 19. bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir.