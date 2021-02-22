Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi o görüntülere dayanamadı yorumu patlattı! Merve'nin eşi... TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı hem hayatın içinden konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Oyuncu kadrosunun en çok merak edilen isimlerinden biri Merve Dizdar. Dizide Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar , şu sıralar kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor. Merve Dizdar'ın eşi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar. ve çift sık sık aşklarını sosyal medya hesaplarından dile getiriyorlar.