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    • 22.02.2021 11:47
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    • 22.02.2021 11:47
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    'nın Gülben'i 'ın eşi o görüntülere dayanamadı yorumu patlattı! Merve'nin eşi...

    Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri hiç kuşkusuz . TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan adlı dizide Gülben karakterine hayat veren ve herkesin takdirini kazanan Merve Dizdar'ın dizide yüzü gülmese de özel hayatında işler gayet yolunda. Dizide platonik aşık olan Gülben'i canlandıran Merve Dizdar gerçek hayatta adlı televizyon programında yer alan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 2018 yılında hayatlarını birleştiren Merve Dizdar ve eşi , sosyal medyada da sık sık aşklarını dile getiriyorlar. Ancak durum bu kez farklı.

    Merve Dizdar'ın eşi o görüntülere dayanamadı yorumu patlattı!

    Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi o görüntülere dayanamadı yorumu patlattı! Merve'nin eşi... TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı hem hayatın içinden konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Oyuncu kadrosunun en çok merak edilen isimlerinden biri Merve Dizdar. Dizide Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar , şu sıralar kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor. Merve Dizdar'ın eşi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar. ve çift sık sık aşklarını sosyal medya hesaplarından dile getiriyorlar.

    TRT 1'de salı akşamları yayınlanan ve rakiplerini reyting listesinde tuzla buz eden dizi Masumlar Apartmanı hem gerçek hayattan esinlenen hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun olduğu dizide dikkat çeken bir isim daha var..

    Ablası Safiye'nin gölgesinde kalmış, bir türlü hayalindeli aşkı bulamayan Gülben yani Merve Dizdar. Doğal güzelliği ve içten oyunculuğu ile daha ilk bölümden dikkatleri üzerinde toplayan Merve Dizdar özellikle son haftalarda adeta başrollerden 'rol' çalıyor.

        Daha önce birçok dizide rol almadına rağmen Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızını parlatan başalı oyuncu yaklaşık 3 yıldır evli eşi de kendisi gibi oyuncu.

        Merve Dizdar'ın 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile dillere destan bir evliliği var.

        Diziden sonra sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanan oyuncu Merve Dizdar'ı instagram hesabında 627 bin kişi, eşi Gürhan Altundaşar'ı ise 135 bin kişi takip ediyor. Dizdar'ın paylaşımlarına ise binlerce yorum be beğeni geliyor.

            Bir dergi için özel pozlar veren Merve Dizdar'a gelen bir yorum ise takipçileri mest etti. Eşi Gürdan Altundaşar'ın aşk kokan yorumu pozun önüne geçti. Eşine 'gözleri çiçek açan yarimm 🔥❤️' yorumu yapan Altundaşar tam not aldı.

            Sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşan çifte takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağıyor.
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