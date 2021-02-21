Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusuydu! Çukurova'da seyircinin korktuğu başına geldi! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz kişiliğiyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz karakterinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu Uğur Güneş gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz şahsiyetine yaşam veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye dair bazı ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı ise merak konusu oldu.
DAVUT OLARAK DÖNÜYOR
Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.
Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.
Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.
Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.
Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu.