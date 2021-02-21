Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! 'Bana adres ver' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hakimiyeti dahilinde olmayan birtakım somurtkanlıklar büyüyerek Fuat tarafından Ceylan ile Bahar'ın bir mekana kapatılıp tutsak edilmesi neticesinde Hızır, burunları dahi kanamadan kurtarabilmek için elindeki tüm ihtimalleri zorladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.son bölümde; Hızır, eşinin özgürlüğüne bir an evvel kavuşabilmesi adına Yaman'la aralarındaki düşmanlığı şimdilik bir kenara bırakıp kendisine yardımcı olması hususunda beklenti içerisine girerken, Yaman ise onun bu ricasını geri çevirmeyip imdadına yetişmiştir.
Hedeflerini tam on ikiden tutturabilmek üzere Yamaç'la el sıkışmayı göze alan ve ustalıkla hazırlamış olduğu planları tıkır tıkır işleyen Hızır, izini sürmeye koyulduğu Fuat'ın nerede olduğunu tespit edip en savunmasız anında fişini çekmesinin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı bekleniyor. Eşini ölümün eşiğinden çekip çıkaran Hızır, ölümcül operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Fethi'nin burnundan fitil fitil getirerek dünyasını başına yıkmak için kolları sıvarken, Fethi ise Fuat'a yapılanı Hızır'ın yanına kar bırakmamaya ant içerek canından çok sevdiği Alpaslan'a ağır darbe indirmesinin akabinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı geldi mi?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183.BÖLÜM FRAGMANI DUYURULDU!
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı paylaşıldı.