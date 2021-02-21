Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.02.2021 07:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 07:58
    ABONE OL

    'Bana adres ver' Husumetlisinden şoke eden destek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! 133. bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! 'Bana adres ver' Husumetlisinden şoke eden destek! 133. bölüm fragmanı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.son bölümde, Husumetlisinden destek talep eden , Fuat'ı etkisizleştirerek Ceylan - Bahar'ı rehin tutuldukları yerden kazasız belasız kurtarmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İntikam ateşiyle yanıp tutuşan , Hızır'ı tongaya düşürüp 'ı kurşunlayarak ölümle pençeleşmesine davetiye çıkardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı çıktı mı?

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! 'Bana adres ver'

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! 'Bana adres ver' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hakimiyeti dahilinde olmayan birtakım somurtkanlıklar büyüyerek Fuat tarafından Ceylan ile Bahar'ın bir mekana kapatılıp tutsak edilmesi neticesinde Hızır, burunları dahi kanamadan kurtarabilmek için elindeki tüm ihtimalleri zorladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.son bölümde; Hızır, eşinin özgürlüğüne bir an evvel kavuşabilmesi adına Yaman'la aralarındaki düşmanlığı şimdilik bir kenara bırakıp kendisine yardımcı olması hususunda beklenti içerisine girerken, Yaman ise onun bu ricasını geri çevirmeyip imdadına yetişmiştir.

    Hedeflerini tam on ikiden tutturabilmek üzere Yamaç'la el sıkışmayı göze alan ve ustalıkla hazırlamış olduğu planları tıkır tıkır işleyen Hızır, izini sürmeye koyulduğu Fuat'ın nerede olduğunu tespit edip en savunmasız anında fişini çekmesinin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı bekleniyor. Eşini ölümün eşiğinden çekip çıkaran Hızır, ölümcül operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Fethi'nin burnundan fitil fitil getirerek dünyasını başına yıkmak için kolları sıvarken, Fethi ise Fuat'a yapılanı Hızır'ın yanına kar bırakmamaya ant içerek canından çok sevdiği Alpaslan'a ağır darbe indirmesinin akabinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı geldi mi?

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183.BÖLÜM FRAGMANI DUYURULDU!

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı paylaşıldı.

        OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

        Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha Cihangir beyefendiye geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." şeklinde cevap verdi.

        OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

        Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

        Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

        2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.

        Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

        Ödülleri

        1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza
        2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
        2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

        2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
        2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
        2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
        2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
        2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

        Filmleri ve Dizileri

        2020 Ramo
        2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
        2012 - Gözetleme Kulesi
        2012 - Yalan Dünya
        2009-2010 - Kapalı Çarşı
        2005 - Beyaz Gelincik
        2005 - Kapıları Açmak
        2003 - Yazı Tura
        2003 - Alacakaranlık
        2002 - Beşik Kertmesi

        2001 - Yeşil Işık
        2000 - Yedi Numara
        1998 - Karışık Pizza
        1998 - Dış Kapının Mandalları
        1997 - Bir Demet Tiyatro

        1996 - Sihirli Ceket
        1995 - Yer Çekimli Aşklar
        1994 - Aziz Ahmet
        1994 - Gülşen Abi
        1993 - Tersine Dünya
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin 'Bana adres ver' Husumetlisinden şoke eden destek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! EDHO 133. bölüm fragmanı izle