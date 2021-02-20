Tozu dumana katıp geçti! Kadrosunda Diriliş Ertuğrul'dan çok isim var! Tarihin görkemli kahramanı Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesini konu alan Mendirman Celaleddin kısa sürede dikkat çeken dizilerden birisi oldu. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir projeyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Celâleddin Harezmşah dönemini anlatacak dizi tanıtımıyla kısa sürede büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda dizi hakkında açıklama yapan senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini ifade etmişti. Şimdi gözler Mendirman Celaleddin dizisinde yaşanacak gelişmelerde...

KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.