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    • 20.02.2021 11:29
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    • 20.02.2021 12:01
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    'dan bedavaya getirdiği tatilinden 'acılara yürüyorum' paylaşımı! Serenay bunu da yaptı

    Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz ... ile biten ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu 'de aldı. Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilini bedavaya getirdiği ve üzerine para aldığı ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya'dan buna dair bir açıklama gelmedi ama Maldivler paylaşımları hız kesmeden devam ediyor.

    Serenay Sarıkaya'dan 'acılara yürüyorum' paylaşımı!

    Serenay Sarıkaya'dan bedavaya getirdiği Maldivler tatilinden 'acılara yürüyorum' paylaşımı! Serenay bunu da yaptı... Serenay Sarıkaya Maldiv paylaşımlarıyla kışı yaza çevirdi! Serenay'ın bitmeyen tatilindeki semt oturuşu sonrası ortalık alev aldı...

    Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Kısa sürede rekor beğeni gelen pozlara yorum yağdı.

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla uzun zamandır gündemden düşmüyor. Magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Maldivler tatiliyle adından söz ettiriyor.

    Sarıkaya, gün batımında verdiği pozların ardından bu kez yeni karesini Instagram'dan yayınladı. 29 yaşındaki oyuncu, gönderisine 'Cennetten Çiçek' şarkısının "Acılara yürüyor korkmuyorum" dizelerini not düştü.

        Takvim'in haberine göre; önceki gün Maldivler'e gidip burada geceliği en az 30 bin TL'lik otelden paylaşım yapan Serenay Sarıkaya'nın egzotik cennete sponsorlu gittiği ortaya çıktı.

        Güzel oyuncu, daha önce de başka yıldızlarla reklam anlaşması yapan otelde yapacağı reklam içerikli paylaşımlar sayesinde bedavaya gününü gün ediyor.

        HAKKINI VERİYOR

        Normalde gittiği her yeri sır gibi saklayan Serenay, şimdi ise Maldivler'deki her paylaşımına oteli etiketleyerek yaptığı anlaşmanın hakkını veriyor.

            Güzel oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives adlı otelin resmi sitesinden de Serenay Sarıkaya'nın takip edilmesi, sponsorluk dedikodularının kanıtı gibiydi.

            Şu sıralar Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra tatil moduna geçen Serenay Sarıkaya şimdi de soluğu Maldivler'de aldı.

            Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.
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