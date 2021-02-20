Serenay Sarıkaya'dan bedavaya getirdiği Maldivler tatilinden 'acılara yürüyorum' paylaşımı! Serenay bunu da yaptı... Serenay Sarıkaya Maldiv paylaşımlarıyla kışı yaza çevirdi! Serenay'ın bitmeyen tatilindeki semt oturuşu sonrası ortalık alev aldı...

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Kısa sürede rekor beğeni gelen pozlara yorum yağdı.