Yılmaz gitti geldi Davut! Çukurova'nın unutulmazı ahkam keserek alemi dize getirecek! Şimdi sıra onda...

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılığı büyük üzüntü yaratan Uğur Güneş yeni dizisiyle yeniden çok konuşulan isimlerden birisi olacak. Uğur Güneş, ATV'nin çok izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz karakterinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu Uğur Güneş gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş şimdiden merak edilen dizide Davut karakterine hayat verecek.

DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.