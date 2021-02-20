Survivor ödül oyunu dokunulmazlık kim kazandı? 20 Şubat Survivor son bölümde neler yaşandı?

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor Türkiye'de haftalık erzak paketi, adada açlık ile mücadele önemli bir yer tutuyor. Her hafta farklı ürünler verilen Survivor'da bu hafta beş çeşit malzeme vardı. Bu akşam market oyununu kazanan takım, domates, patates, havuç, nohut ve sıvıyağ içeren erzak paketini kazanacak.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam market oyununda Ünlülerden İlayda, Gönüllülerden Yunus Emre sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Oyunda 5 erkek 4 kadın yarışmacı seçildi. Dört kişilik ekipte bir yarışmacı finalde atışları yaptı. Üç seramik ortasında olan siyah noktanın kırılması gerekiyordu sayı olması için. Oyun iki takımın karşılıklı aldığı sayılar ile sonuna kadar başa baş devam etti. İki takım da erzak paketini kazanmak için inanılmaz bir motivasyonla oynadı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği Survivor market oyununu kazanan 7-5 skorla Gönüllüler takımı oldu.