Survivor ödül oyunu dokunulmazlık kim kazandı? 20 Şubat Survivor son bölümde neler yaşandı?

Survivor ödül oyunu ve dokunulmazlık kim kazandı? 20 Şubat Survivor son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Son ana kadar kıran kırana geçen ödül oyunu az farkla sonuçlandı. Market ödülüne ulaşan takım Gönüllüler oldu. 20 Şubat Survivor dokunulmazlık kim kazandı?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı oynanan market ödülü oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizden öğrenebileceksiniz.
SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜ NEYDİ?
Survivor Türkiye'de haftalık erzak paketi, adada açlık ile mücadele önemli bir yer tutuyor. Her hafta farklı ürünler verilen Survivor'da bu hafta beş çeşit malzeme vardı. Bu akşam market oyununu kazanan takım, domates, patates, havuç, nohut ve sıvıyağ içeren erzak paketini kazanacak.
SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam market oyununda Ünlülerden İlayda, Gönüllülerden Yunus Emre sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Oyunda 5 erkek 4 kadın yarışmacı seçildi. Dört kişilik ekipte bir yarışmacı finalde atışları yaptı. Üç seramik ortasında olan siyah noktanın kırılması gerekiyordu sayı olması için. Oyun iki takımın karşılıklı aldığı sayılar ile sonuna kadar başa baş devam etti. İki takım da erzak paketini kazanmak için inanılmaz bir motivasyonla oynadı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği Survivor market oyununu kazanan 7-5 skorla Gönüllüler takımı oldu.