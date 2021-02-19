SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sergen- Merve ve Hanzade-Dora ikilileri anlat bakalım da en fazla kelimeyi bilerek günün rekorunu kırdı. Gecenin sonunda anlat bakalımın sahibi gönüllüler takımı oldu. Gecenin iki oyununu da kazanan gönüllüler adaya daha çok konsantre olurken, ünlüler takımı oyunlarda başarısız olmasının üzüntüsünü yaşadı.

SURVİVOR AYŞE VE REŞAT ARASINDA GERDİNLİK!



Ortalık tam sakinleşti derken ilerleyen dakikalarda Reşat ve Ayşe arasında gerilim yaşandı. Ayşe'nin oynamak istememesi nedeniyle çıkan tartışmada tansiyon yükseldi.Ayşe eşleşmeler sırasında 'Ben dışarıda kalayım' dedi. Daha sonra Poyraz konuşmayı duyarak Ayşe'nin mod düşürdüğünü belirtti ve takım olarak oynadıklarını dile getirdi. Ayşe'nin 'Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın' demesiyle gerginlik had safhaya çıktı.

'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi. Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" ifadelerini kullanıdı.

Ayşe, "Ben sizi hiçbir zaman oyunda sattım mı? Kimse muhatap olmasın" diyerek kendini savundu. Gerginlik sonrası takım arkadaşları Reşat ve Ayşe'yi sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Anlat Bakalım oyununu Gönüllüler takımı kazandı.



