İmzalar atıldı kıvılcımlar saçacak! Ramo'da usta oyuncunun farkını göreceğiz! Şov asıl şimdi başlıyor. Atilla Olgaç Kurtlar Vadisi'nde 4 sezon boyunca hayat verdiği Kılıç karakteriyle dizinin en unutulmaz karakterleri arasında yer alıyordu. Özellikle konsey toplantıları ve Mehmet Karahanlı-Kılıç ikilisinin arasında geçen diyaloglar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Son olarak usta oyuncu Atilla Olgaç yeni bir diziyle gündeme geldi. Bu sezon kadrosuna pek çok ismi dahil eden Ramo dizisinin kadrosuna Atilla Olgaç 1 bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılıyor. Ramo hayranları ise usta oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğini akıllarda yer ediniyor.

USTA OYUNCU RAMO'YA KONUK OLUYOR!

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramo dizisinin kadrosuna Atilla Olgaç 1 bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılıyor. Usta oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.