Şeytani planları suya düştü! Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Züleyha, Behice'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak evrakı gösteriyor. Heyecanı arşa çıkaran bu gelişmenin ardından bıçağın ortaya çıkmasıyla birlikte Behice hiç olayların hiç tahmin etmeği bir noktasında kaldı. Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gitti. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanında neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır!