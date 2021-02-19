Çekimleri Malatya'da süren bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hastanede hayatını kaybetti.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'in kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe altına alındığı, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
TOYGUN ATEŞ KİMDİR?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.