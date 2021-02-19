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    • 19.02.2021 15:48
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    • 19.02.2021 15:57
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    SON DAKİKA: tedavisi gören hayatını kaybetti

    Son dakika haberi: tanınan isimlerden birini daha hayatını kopardı. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema sanatçısı vefat etti.

    Usta oyuncudan acı haber

    Çekimleri Malatya'da süren bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hastanede hayatını kaybetti.

    ENTÜBE EDİLMİŞTİ
    Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'in kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe altına alındığı, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

    TOYGUN ATEŞ KİMDİR?
    2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

        Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı.

        Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı.

        Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş hayatını kaybetti