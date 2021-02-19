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    • Magazin
    • 19.02.2021 16:41
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    • 19.02.2021 16:41
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    mahremi ortaya dökmekte sınır tanımıyor 'her yerini aç rahatla' Direk dansı yaparken çamaşırsız görüntü paylaştı

    şu sıralarda mahremini paylaşmak konusunda iyice çığırından çıktı. 'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan DJ 'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı önce bu aşkı gözlerden uzak yaşadı. Ancak sonunda Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu ifşalandı. Mısırlı  ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı,geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle kucak kucağa fotoğraflarını paylaşmıştı. Hızını alamayan Şeyma Subaşı son olarak Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları yayınladı. Ünlü ismin iç çamaşırı giymediği fark edilince yaylım ateşine tutuldu.

    Şeyma Subaşı mahremi ortaya dökmekte sınır tanımıyor

    Şeyma Subaşı mahremi ortaya dökmekte sınır tanımıyor 'Her yerini aç rahatla' Direk dansı yaparken çamaşırsız görüntü paylaştı... 30 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk mesafeler nedeniyle son bulmuş ve Guido Senia eski sevgilisine geri dönmüştü. İkilinin ayrılık nedeni konusunda bir diğer iddia ise Guido Senia'nın elini hiç cebine atmaması olarak gösterilmişti. Şeyma Subaşı İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günler sevgilisiyle mahrem fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı bu kez ipin ucunu kaçırdı.

    İtalyan bir DJ olan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bu defteri kapattı. Son zamanlarda yeni Mısırlı sevgilisiyle adından söz ettiriyor.

    14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kucağında olduğu bir pozu paylaşarak gündem olan Şeyma Subaşı, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

        ÖNCE FUTBOL VE BASKETBOL...

        Spora meraklı olduğu bilinen Şeyma Subaşı, önceki gün futbol ve basketbol hünerlerini sergilediği bir video paylaştı. Futbol topuyla hünerlerini gösteren Subaşı, ardından basketbol ve boksta da yeteneklerini sergiledi.

        SONRA DİREK DANSI

        Her daim beslenmesine ve sporuna önem veren Şeyma Subaşı, uzun zamandır direk dansı yapıyor. Subaşı, o anları da sık sık Instagram hesabından yayınlıyor. Dün kız arkadaşlarıyla direk dansı yapan Şeyma, verdiği pozlardan öte kıyafet tercihiyle de adından söz ettirdi.

        Bikini altı ve sporcu atletiyle pozlar veren Subaşı'nın iç çamaşırı giymemesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın pozlarına "Her yerini aç ve rahatla", "İnsan böyle pozlar verirken çocuğundan utanır" ve "Hiç giyinmeseydin" gibi yorumlar yapıldı.

            Geçtiğimiz günlerde bornozlu bir şekilde sevgilisine sarmaş dolaş sarılmış halini Instagram'a yükleyen Subaşı, yine en özel anlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

            "EVDE"

            Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki fenomen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı kareye, "He is home" (evde) notunu düştü.

            Bununla da yetinmeyen Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

                Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.
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