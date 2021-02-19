

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde "hakaret", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımış ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti.