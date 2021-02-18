Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

Oyunculuğu ve güzelliği ile izleyenleri büyüleyen Şahin, şöhret basamaklarını tırmanırken özel yaşantısı da merak konusu oldu.

İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki şaşıracağınız bilgiler...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.