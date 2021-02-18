Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Oyunculuğu ve güzelliği ile izleyenleri büyüleyen Şahin, şöhret basamaklarını tırmanırken özel yaşantısı da merak konusu oldu.
İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki şaşıracağınız bilgiler...
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
Ebru Şahin basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.
EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)