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    • Magazin
    • 19.02.2021 17:03
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    • 19.02.2021 17:07
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    Merakla ve heyecanla beklenen ? Sorusun yanıtı açıklandı. Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Her Cuma haftanın finalinde yarışmaya bir kişi veda ediyor, peki bu hafta en düşük puanı alarak elenen isim hangisi oldu? ? Haftanın birincisi 15 TL değerinde 5 altın bileziği koluna taktı. İşte ’da bugün yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İzlemeyi kaçıranlar bu hafta kimin elendiğini, kimin birinci olduğunu merak ediyor. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kapıyor. Peki en düşük puanı alarak bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı kim oldu?

    19 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Esra oldu.

    Aysun:

    Zeynep:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme olmadı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 86 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.

        Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.

        Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?