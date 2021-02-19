Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İzlemeyi kaçıranlar bu hafta kimin elendiğini, kimin birinci olduğunu merak ediyor. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kapıyor. Peki en düşük puanı alarak bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı kim oldu?
19 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Esra oldu.
Aysun:
Zeynep:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 86 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.