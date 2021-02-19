Pınar Deniz'i kopyala-yapıştır yapsalar ancak bu kadar benzer ikizinden hallice! Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı dünyaca ünlü mankenler... Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz önce Menajerimi Ara şimdi de Kırmızı Oda dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz bakın hangi dünyaca ünlü modele benzetildi.