Pınar Deniz'i kopyala-yapıştır yapsalar ancak bu kadar benzer ikizinden hallice! Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı dünyaca ünlü mankenler... Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz önce Menajerimi Ara şimdi de Kırmızı Oda dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz bakın hangi dünyaca ünlü modele benzetildi.
Seyirciyi Tv8 ekranına kilitleyen Binnur Kaya ve Tülin Özen'in başrollerini paylaştığı dramatik dizi Kırmızı Oda, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Olay örgüsü kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken fenomen diziye son olarak ünlü oyuncu Pınar Deniz dahil oldu. Dizide Nazlı karakterine can veren güzel oyuncunun performansı izleyiciden tam not aldı.