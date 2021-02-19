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    • 19.02.2021 13:49
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    'i kopyala-yapıştır yapsalar ancak bu kadar benzer ikizinden hallice! 'nın Nazlı'sı dünyaca ünlü mankenle...

    Başrolünü 'nın üstlendiği ekranlarında izleyici karşısına çıkan , devam değişen kadrosu ve akıcı senaryosuyla sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastalarında hayat hikayelerinin işlendiği diziye katılanlardan biri de 27 yaşındaki genç oyuncu oldu. adlı diziyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, 'den sonra ekranlara dönüş yapmış oldu. Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz'in sosyal medyada da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Pınar Deniz dünyaca ünlü mankene olan benzerliğiyle olay yarattı. İkilinin benzerlikleri göz ardı edilecek cinsten değil.

    Pınar Deniz'i kopyala-yapıştır yapsalar ancak bu kadar benzer

    Pınar Deniz'i kopyala-yapıştır yapsalar ancak bu kadar benzer ikizinden hallice! Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı dünyaca ünlü mankenler... Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz önce Menajerimi Ara şimdi de Kırmızı Oda dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz bakın hangi dünyaca ünlü modele benzetildi.

    Seyirciyi Tv8 ekranına kilitleyen Binnur Kaya ve Tülin Özen'in başrollerini paylaştığı dramatik dizi Kırmızı Oda, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Olay örgüsü kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken fenomen diziye son olarak ünlü oyuncu Pınar Deniz dahil oldu. Dizide Nazlı karakterine can veren güzel oyuncunun performansı izleyiciden tam not aldı.

        Sosyla medyada merak konusu olan Pınar Deniz'in ünlü manken Barbara Palvine'e olan benzerliği dikkat çekti.

        Instagram hesabına fotoğraf yüklemeye başladıkça Pınar Deniz'i Barbara Palvin'e benzetmişler.

        Kendisi de bu benzetilmeden gayet memnun…

            KIRMIZI ODA'NIN NAZLI'SI PINAR DENİZ KİMDİR?

            Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat veriyor. Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai arasında yaşananlar izleyicileri hayrete düşürdü. Oyunculuğu ile dikkat çeken Pınar Deniz daha önce ilk olarak Vatanım Sensin dizisinde tanınmıştı.

            Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

            Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

                Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.
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