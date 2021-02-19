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    • Magazin
    • 19.02.2021 11:52
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    • 19.02.2021 11:52
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    Maldiv paylaşımlarıyla kışı yaza çevirdi! Serenay'ın bitmeyen tatilindeki semt oturuşu sonrası ortalık alev aldı

    Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz ... ile biten ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de aldı. Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Kışı yaza çeviren Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımları sosyal medyayı yaktı geçti.

    Serenay Sarıkaya Maldiv paylaşımlarıyla kışı yaza çevirdi!

    Serenay Sarıkaya Maldiv paylaşımlarıyla kışı yaza çevirdi! Serenay'ın bitmeyen tatilindeki semt oturuşu sonrası ortalık alev aldı... Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Kısa sürede rekor beğeni gelen pozlara yorum yağdı. İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden yeni kareler...

    Şu sıralar Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra tatil moduna geçen Serenay Sarıkaya şimdi de soluğu Maldivler'de aldı.

    Serenay Sarıkaya önceki gün sarı elbisesiyle çok konuşuldu.

        Sarı elbisesiyle kumsalda çekilen fotoğraflarını da paylaşan güzel oyuncu, bu karelere "Ay'ı çok seven insanlara Selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notunu düşmüştü.

        Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.

        Kısa sürede rekor beğeni gelen pozlara yorum yağdı. İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden yeni kareler...

            Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives'nin gecelik oda fiyatı ise dudak uçuklattı.

            Serenay Sarıkaya minimum 30 bin TL'den başlayan odalarda güneşin tadını çıkarıyor.

            En son dijital bir platformda yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sarıkaya, uzun zamandır ekranlardan uzak. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen güzel oyuncu gelen senaryoları değerlendiriyor.

                Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.
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                Haberler Magazin Serenay Sarıkaya Maldiv paylaşımlarıyla kışı yaza çevirdi! Serenay'ın bitmeyen tatilindeki semt oturuşu sonrası ortalık alev aldı