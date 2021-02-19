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    • 19.02.2021 17:56
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    • 19.02.2021 17:58
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    Gündemde merakla ve heyecanla araştırılan bilgiler arasında ? Sorusunun yanıtı belli oldu. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada haftanın finalinde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Beklenmedik sürprizler de yaşandı, yarışmanın konsepti yeniden değişti ve artık erkek yarışmacılar olmayacak, 7 kız yarışmacı stillerini sergilemeye devam edecek. Seray Sever yeniden erkeklerin farklı bir konsepte izleyici karşısına çıkabileceğine de dikkat çekti. Peki ?

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    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda kim elendi? 19 Şubat Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada heyecan dolu bir haftanın finali vardı ve bir kız yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Eğlence dolu anların yaşandığı yarışmada bugün neler oldu? İşte merak edilenler…

    19 ŞUBAT CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Elif:28
    Ceren:27
    Özde:
    Birben:27
    Rabia:
    Tuğçe:17

    Batıcan:28
    Arif:30
    Meriç:27
    Mehmet:29
    Adnan:30
    Ali Nail:30

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.

    DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

    Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

        DOYA DOYA MODA MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

        Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti. Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 19 Şubat Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?