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    • Magazin
    • 19.02.2021 14:31
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    • 19.02.2021 14:32
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    'dan ayrılan isim için dev hamleyi yaptı! Savaşı başlatmak için döndü ancak...

    ATV ekranlarında serüvenine tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alpaslan'ın vurulması olay oldu. Diziye son iki bölümde yeni isimler katılırken bazı isimler ise vedasıyla konuşuldu. dizisinde Paşa karakterine hayat veren ve kısa sürede izleyici tarafından sevilen geçtiğimiz bölümlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Silver tarafından canlandıran İdris Reis'in kardeşi Demir olarak dizinin hikayesine dahil oldu. Daha ilk sahnede Hızır Reis ile tersleşmesi akıllara "Acaba yeni bir savaş mı doğuyor?" ihtimalini getirse de İdris ve Façalıların bu hafta geçici sulh yapması olayı askıya aldı.

    takvim.com.tr
    EDHO Çukur'dan ayrılan isim için hamleyi yaptı!

    EDHO Çukur'dan ayrılan isim için dev hamleyi yaptı! Savaşı başlatmak için döndü ancak... 6 sezondur ekranlarda fırtınalar koparan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan zirve yaptı. Ceylan'ın kurtarılması, Fethi'nin maşası Fuat'ın öldürülmesi ve Alpaslan'ın vurulması şok etkisi yarattı. Diziye geçtiğimiz haftalarda Demir rolüyle Çetin Sarıkartal dahil olmuştu. İdris Reis'in kardeşi rolünde kadroya katılan ünlü isim daha ilk sahnesiyle Hızır'a düşmanlık yapacağının sinyallerini vermişti. Ancak son bölümde Şahin Ağa ve Kimsesiz Doğan'ın araya girmesiyle bu savaş şimdilik rafa kaldırıldı.

    ÇUKUR'UN PAŞA'SI EDHO'DA!

    Çukur dizisinde Paşa karakterine hayat veren Çetin Sarıkartal geçtiğimiz bölümlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Silver tarafından canlandıran İdris Reis'in kardeşi Demir olarak dizinin hikayesine dahil oldu.

    Daha ilk sahnede Hızır Reis ile tersleşmesi akıllara "Acaba yeni bir savaş mı doğuyor?" ihtimalini getirse de İdris ve Façalıların bu hafta geçici sulh yapması olayı askıya aldı.

    Çukur'da Paşa karakteri olarak dikkat çeken ünlü oyuncu, Emmi ile birlikte İdris Koçovalı'nın gözü kapalı güvendiği adamlarından biri olarak yer aldı.

        İdris'in 35 yıllık iş ortağı, Yamaç'ın da akıl danıştığı biriydi. Koçovalı ailesinin silah ile ilgili işlerini kontrol eder ve kavgalarda en önde bulundu.

        Çetin Sarıkartal, 1959 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi D.T.F.C İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

        OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

        7 Kocalı Hürmüz (Günther Paşa, 2009)

        Çukur (Paşa/Cihangir, TV Dizisi 2017-2018)

        Bilmemek (Sinema Filmi 2019)

        Azize (İskender Alpan, TV Dizisi 2019)

        Gerçek Olamaz (Hikmet, Sinema Filmi 2020)

            TİYATRO OYUNLARI

            Adam Adamdır/ Dramaturg - 1996

            Hakiki Gala/ Yönetmen - 2009

            Yanlış Anlama/ Yönetmen/ Dramaturg/ Çevirmen - 2010

            Vahşet Tanrısı/ Alain Reille - 2016

            EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.

            İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

                Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
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