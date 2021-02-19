EDHO Çukur'dan ayrılan isim için dev hamleyi yaptı! Savaşı başlatmak için döndü ancak... 6 sezondur ekranlarda fırtınalar koparan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan zirve yaptı. Ceylan'ın kurtarılması, Fethi'nin maşası Fuat'ın öldürülmesi ve Alpaslan'ın vurulması şok etkisi yarattı. Diziye geçtiğimiz haftalarda Demir rolüyle Çetin Sarıkartal dahil olmuştu. İdris Reis'in kardeşi rolünde kadroya katılan ünlü isim daha ilk sahnesiyle Hızır'a düşmanlık yapacağının sinyallerini vermişti. Ancak son bölümde Şahin Ağa ve Kimsesiz Doğan'ın araya girmesiyle bu savaş şimdilik rafa kaldırıldı.

ÇUKUR'UN PAŞA'SI EDHO'DA!

Çukur dizisinde Paşa karakterine hayat veren Çetin Sarıkartal geçtiğimiz bölümlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Silver tarafından canlandıran İdris Reis'in kardeşi Demir olarak dizinin hikayesine dahil oldu.