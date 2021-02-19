Obada ölüm kol geziyor! Kuruluş Osman'da peş peşe iki veda hemen başka yere gitti! Yerine de daha bombası geldi. 2. sezonunda kadrosuna Cüneyt Arkın, Kanbolat Görkem Arslan ve Tamer Yiğit gibi efsane isimleri katan Kuruluş Osman'da yeni oyuncu transferleri hız kesmiyor. Son olarak diziye Malhun Hatun karakteriyle ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy katıldı. Bu hafta yayınlanan 46. bölümde uzun süredir dizide yer alan iki isim Kuruluş Osman'a vedasıyla dikkatleri üzerine çekti. Targun Hatun'u canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat ile çömlekçi İdris'i canlandıran Bahtiyar Engin diziye veda eden isimlerden oldu.
İKİ VEDA, BİR TRANSFER!
Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat ve Papa ajanı David bilinen adıyla çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin bu hafta diziye veda etti. Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.