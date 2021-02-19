Obada ölüm kol geziyor! Kuruluş Osman'da peş peşe iki veda hemen başka yere gitti! Yerine de daha bombası geldi. 2. sezonunda kadrosuna Cüneyt Arkın, Kanbolat Görkem Arslan ve Tamer Yiğit gibi efsane isimleri katan Kuruluş Osman'da yeni oyuncu transferleri hız kesmiyor. Son olarak diziye Malhun Hatun karakteriyle ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy katıldı. Bu hafta yayınlanan 46. bölümde uzun süredir dizide yer alan iki isim Kuruluş Osman'a vedasıyla dikkatleri üzerine çekti. Targun Hatun'u canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat ile çömlekçi İdris'i canlandıran Bahtiyar Engin diziye veda eden isimlerden oldu.

İKİ VEDA, BİR TRANSFER!

Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat ve Papa ajanı David bilinen adıyla çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin bu hafta diziye veda etti. Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.