Erken final kararı apar topar fişi çekildi! Star TV dizisi için yolun sonu! Kuruluş Osman-Sadakatsiz karşısında tutunamadı

Erken final kararı apar topar fişi çekildi! Star TV dizisi için yolun sonu! Kuruluş Osman ve Sadakatsiz karşısında tutunamadı. Ani bir kararla çarşamba günü yayınlanmaya başlanan Sol Yanım dizisiyle ilgili bir flaş bir adım atıldı. Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirvede yer alan Kuruluş Osman ve ikinci sırada yer alan Sadakatsiz dizisi yerini kimseye kaptırmıyor. Sol Yanım dizisinde kan kaybı sürüyor. Star TV tarafından çarşamba olarak revize edilen dizinin reytingleri total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından alınan son dakika kararıyla normalde 13. bölümde final yapması beklenen Sol Yanım dizisi dün akşam 12. bölümüyle final yaparak ekranlardaki macerasını sonlandırdı.
FİNAL KARARI
Sol Yanım dizisi ekranlara veda etti. Büyük umutlarla ekranlardaki macerasına başlayan Sol Yanım dizisi ani bir kararla bu hafta yayınlanan 12. bölümde final yaptı.
İLK 10'DA YER ALMADI
Dizinin reytingleri bu hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı.
SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor. Dizinin okul çekimlerinin nerede yapıldığı ise bilinmemektedir.