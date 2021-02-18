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    • Magazin
    • 18.02.2021 18:07
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    • 18.02.2021 18:07
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    Erken final kararı apar topar fişi çekildi! Star TV dizisi için yolun sonu! Kuruluş Osman-Sadakatsiz karşısında tutunamadı

    Geçtiğimiz aylarda Star TV ekranlarında macerasına başlayan Sol Yanım dizisi dün akşam ekranlara veda etti. Son olarak yayın günü değiştirilen Sol Yanım dizisinin vedası izleyicileri şaşırttı. Perşembe gününde çarşamba gününe çekilen dizi reyting sonuçlarında bekleneni veremedi. Reyting sonuçlarında bekleneni veremeyen diziyle ilgili final iddiaları sık sık konuşuluyordu. Dizinin final bölümü dün akşam yayınlanan programlar için açıklanan reyting listesinde ilk 10'da yer almadı. Dizinin vedası dikkat çekerken izleyiciler Star TV'de Sol Yanım yerine hangi dizinin yayınlanacağını merak ediyor.

    O dizi ekranlara veda etti!

    Erken final kararı apar topar fişi çekildi! Star TV dizisi için yolun sonu! Kuruluş Osman ve Sadakatsiz karşısında tutunamadı. Ani bir kararla çarşamba günü yayınlanmaya başlanan Sol Yanım dizisiyle ilgili bir flaş bir adım atıldı. Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirvede yer alan Kuruluş Osman ve ikinci sırada yer alan Sadakatsiz dizisi yerini kimseye kaptırmıyor. Sol Yanım dizisinde kan kaybı sürüyor. Star TV tarafından çarşamba olarak revize edilen dizinin reytingleri total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından alınan son dakika kararıyla normalde 13. bölümde final yapması beklenen Sol Yanım dizisi dün akşam 12. bölümüyle final yaparak ekranlardaki macerasını sonlandırdı.

    FİNAL KARARI

    Sol Yanım dizisi ekranlara veda etti. Büyük umutlarla ekranlardaki macerasına başlayan Sol Yanım dizisi ani bir kararla bu hafta yayınlanan 12. bölümde final yaptı.

    İLK 10'DA YER ALMADI

    Dizinin reytingleri bu hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı.

    SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor. Dizinin okul çekimlerinin nerede yapıldığı ise bilinmemektedir.

        SOL YANIM OYUNCULARI

        Sol Yanım oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Özgür Cem Tuğluk, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker bulunuyor.

        SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

        Selim ve Serra'nın ilişkisi gittikçe ciddiye biner ve beraber yeni bir sayfa açarlar. Burak ve Biricik ise sürpriz bir biçimde yakınlaşır. Kaza konusunda şüpheleri artan Burak, kendisine kaza yaptıran ismin peşine düşer ve Selim'i de sorguya çeker.

        İhsan, oynadığı oyunların ardından Asena'ya tüm kapıları kapatır. Bunun üzerine Asena daha da hırslanarak Nilgün'e gider. İhsan'la evliliklerinin son bulmasının sebebinin Nilgün olduğunu düşünen Asena, Nilgün'e suçlamalarda bulunur.

            İhsan ve Nilgün arasındaki aşk yeniden alev alır ve ikili aradıkları huzuru birbirinde bulur. Her şey yoluna girmişken, Erkan'ın dönüşü olayların akışını değiştirir. Onur, bir kızı olduğunu öğrenince Nil ile mutlu evlilikleri büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

            Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim'in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena'nın hamileliği tehlikede mi? İhsan'ı ihbar eden kişi kim?

            Burak'ın götürdüğü kulüpte Selim'i Biricik'le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik'in Selim'e koşulsuz sevgisi, Serra'yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim'e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar.

                Burak'ın sürekli Serra'nın çevresinde olması Selim'i çılgına çevirir ve Burak'ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra'nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.
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                Haberler Magazin Erken final kararı apar topar fişi çekildi! Star TV dizisi için yolun sonu! Kuruluş Osman-Sadakatsiz karşısında tutunamadı