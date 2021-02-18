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    • 18.02.2021 11:15
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    Sosyetenin konuştuğu dava! 'Kocam beni bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı' diyen 'ın hali dehşete düşürdü

    Sosyetenin konuştuğu dava! 'un sahibi 'ın oğlu ile yüksek mimar , 22 Haziran 2019'da dünyaevine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında patlak veren şiddet iddialarının ardından Polen Atay eşi Can Atay'ın düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başladığını açıklamıştı. Polen Atay “Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı” diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa şikayet etti. Savcılık, Atay hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

    Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29) 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'dan kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Ünlü mimar ifadesinde "Eşim düğünden 4 gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" dedi.

    "EŞİM CANIMA KASTETTİ"
    Polen Atay, gördüğü şiddet nedeniyle bilincini kaybettiğini, sitenin güvenlik görevlisi olmasa öleceğini, saldırı sonrası yoğun bakımda kaldığını iddia etti.

    Can Atay ise suçlamaları reddederek eşinin kendi canına kastettiğini, bu yüzden hastaneye kaldırıldığını belirtti. Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek 4 yıla kadar hapsini istedi.
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    Haberler Magazin Sosyetenin konuştuğu dava! 'Kocam beni bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı' diyen Polen Atay'ın hali dehşete düşürdü