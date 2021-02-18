Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29) 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'dan kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Ünlü mimar ifadesinde "Eşim düğünden 4 gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" dedi.
"EŞİM CANIMA KASTETTİ"
Polen Atay, gördüğü şiddet nedeniyle bilincini kaybettiğini, sitenin güvenlik görevlisi olmasa öleceğini, saldırı sonrası yoğun bakımda kaldığını iddia etti.
Can Atay ise suçlamaları reddederek eşinin kendi canına kastettiğini, bu yüzden hastaneye kaldırıldığını belirtti. Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek 4 yıla kadar hapsini istedi.