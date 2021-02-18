Kurtlar Vadisi'nde Karahanlı'nın en vazgeçilmez ismiydi! Flaş hamle yapıldı usta oyuncu Ramo için meğer... Usta oyuncu Atilla Olgaç, Kurtlar Vadisi'nin ve Kurtlar Konseyi'nin efsaneleri arasında yer alıyor. Özellikle izleyicilerin aklında Atilla Olgaç'ın bir yandan Kurtlar Vadisi'nde Kılıç rolüyle diğer yandan da Hayat Bilgisi dizisinde Hidayet Hoca rolüyle ekranlarda olması halen tazeliğini koruyor. Usta oyuncuyla ilgili bomba bir haber paylaşıldı. Usta oyuncunun cuma günleri Show TV ekranlarında macerasını sürdüren, başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisine bir bölümlüğüne konuk olacağı bilgisi paylaşıldı.

USTA OYUNCU RAMO'YA KONUK OLUYOR!

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramo dizisinin kadrosuna Atilla Olgaç 1 bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılıyor. Ramo hayranları ise usta oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.