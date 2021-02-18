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    • Magazin
    • 18.02.2021 15:31
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    • 18.02.2021 15:36
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    'nde Karahanlı'nın en vazgeçilmez ismiydi! Flaş hamle yapıldı usta oyuncu Ramo için meğer...

    Atilla Olgaç 'nde 4 sezon boyunca hayat verdiği karakteriyle dizinin en unutulmaz karakterleri arasında yer alıyordu. Özellikle konsey toplantıları ve Mehmet Karahanlı-Kılıç ikilisinin arasında geçen diyaloglar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Son olarak usta oyuncu Atilla Olgaç yeni bir diziyle gündeme geldi. Bu sezon kadrosuna pek çok ismi dahil eden Ramo dizisinin kadrosuna Atilla Olgaç 1 bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılıyor. Ramo hayranları ise usta oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

    Usta oyuncu o diziye konuk oluyor!

    Kurtlar Vadisi'nde Karahanlı'nın en vazgeçilmez ismiydi! Flaş hamle yapıldı usta oyuncu Ramo için meğer... Usta oyuncu Atilla Olgaç, Kurtlar Vadisi'nin ve Kurtlar Konseyi'nin efsaneleri arasında yer alıyor. Özellikle izleyicilerin aklında Atilla Olgaç'ın bir yandan Kurtlar Vadisi'nde Kılıç rolüyle diğer yandan da Hayat Bilgisi dizisinde Hidayet Hoca rolüyle ekranlarda olması halen tazeliğini koruyor. Usta oyuncuyla ilgili bomba bir haber paylaşıldı. Usta oyuncunun cuma günleri Show TV ekranlarında macerasını sürdüren, başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisine bir bölümlüğüne konuk olacağı bilgisi paylaşıldı.

    USTA OYUNCU RAMO'YA KONUK OLUYOR!

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramo dizisinin kadrosuna Atilla Olgaç 1 bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılıyor. Ramo hayranları ise usta oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

    ATTİLA OLGAÇ KİMDİR?

    Attila Olgaç 28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sanatçı, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

    Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu. Kıbrıs Barış Harekâtına katılmıştır. "Gazi" unvanı olan tek sanatçıdır.

        Kurtlar Vadisi'nde Atilla Olgaç, Kılıç karakterini canlandırdı ve dikkat çeken en önemli isimlerden oldu.

        OYNADIĞI DİZİLER

        Arka Sokaklar -2017- İlhan Kansu
        Pars: Narkoterör - 2008 - Mehdi Kadirgil
        Yıldızlar Savaşı - 2007 - Macit

        Yağmurdan Sonra - 2006 - Enki Ziya Alan
        Hayat Bilgisi - 2003-2006 - Hidayet Hoca
        Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Kılıç

            Kibar Ana - 2002 - Feyzullah
            Yapayalnız - 2001
            Vay Anam Vay - 2001-2002 - Feyzullah
            Bana Babamı Anlat - 2000 -Şah

            Mercan Kolye - 1998 -Seyfi
            Yangın Ayşe - 1997 -Temel
            Gözlerinde Son Gece - 1996

            Özlem, Düne... Bugüne... Yarına... - 1995
            Vur Hançerini Kadınım - 1987
            Kuruluş / Osmancık - 1987 - Selçuklu Beyi Alişar
            Ağıt - 1971
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nde Karahanlı'nın en vazgeçilmez ismiydi! Flaş hamle yapıldı usta oyuncu Ramo için meğer...