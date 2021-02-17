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    • Magazin
    • 17.02.2021 21:41
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    • 17.02.2021 22:02
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    Ölümdeki çözülmez mühür parçalandı! : Eski İlyas dönüyor viraneye çevirecek

    Ölümdeki çözülmez mühür parçalandı! izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Alpaslan'ın hain bir saldırıya uğramasından sonra eski İlyas dönüyor ve düşmanlarını viraneye çevirecek. Hızır tarafından mekanını basan Fuat tuzağa büyük tonga düştü ve Hızır Reis tarafından kafasına sıkılarak öldürüldü. Sekteye uğrayan plan neticesinde ortaya çıkan yeni düşman oteldeki planı devreye aldı. O sırada otelde olan Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulması izleyicileri üzen sahnelerden birisi oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

    takvim.com.tr
    EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Dün ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Demir Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat verdiyse de bu reddedildi. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğadı ve Fuat öldürüldü. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alındı ve Alpaslan Çakırbeyli haince vuruldu. İzleyiciler şimdi gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

    Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta netlik kazanacak.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

    HIZIR FUAT'IN PEŞİNE DÜŞER

    Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

        YAMAN'IN PLANLARI

        Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

        FUAT ÖLÜYOR

        Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.

        İDRİS'İN İNTİKAM PLANI

        İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

            İLYAS GİTMEK İSTİYOR

            Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

            HIZIR, FETHİ'NİN PEŞİNDE

            Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

            FETHİ NE YAPACAK?

            Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.
                Haberler Magazin Ölümdeki çözülmez mühür parçalandı! EDHO 183. bölüm fragmanı: Eski İlyas dönüyor viraneye çevirecek