Dün ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Demir Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat verdiyse de bu reddedildi. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğadı ve Fuat öldürüldü. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alındı ve Alpaslan Çakırbeyli haince vuruldu. İzleyiciler şimdi gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı.

ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta netlik kazanacak.