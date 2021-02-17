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    • Magazin
    • 17.02.2021 17:42
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    • 17.02.2021 17:42
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    Merakla ve heyecanla beklenen . TV8’in hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışması yine heyecanla izlendi, günün eleştirileri yapıldı puanlar verildi. Hafta ortasında puanların nasıl şekillendiği izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bugünün konsepti ayakkabı kemer şıklığıydı ve yarışmacılar Bakırköy’e giderek kombinleri yaptı. İşte haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi belli oldu!

    Doya Doya Moda birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da hafta ortasında günün en yüksek puanını alarak ekstra 500 TL bütçeyi kazanan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada puanlar nasıl şekillendi? Rekabetin bir an bile eksik olmadığı yarışmada eğlenceli anlar da yaşandı. 17 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlamasını merak edenler haberimizin içeriğinden detaylara ulaşabilir.

    17 ŞUBAT ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Diğer yarışmacılardan en yüksek puanı alan kız yarışmacı Rabia olurken, erkek yarışmacı ise Batıcan oldu ve yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kaptı.

    Elif: 8
    Ceren: 16
    Özde: 14
    Birben: 8
    Rabia: 20
    Tuğçe: 11

    Batıcan: 14
    Arif: 12
    Meriç: 13
    Mehmet: 15
    Adnan: 19
    Ali Nail: 14

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

    YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

    Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

        Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti.
        Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.

        DOYA DOYA MODA BATICAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda birincisi belli oldu! 17 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması!