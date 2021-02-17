Doya Doya Moda birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da hafta ortasında günün en yüksek puanını alarak ekstra 500 TL bütçeyi kazanan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada puanlar nasıl şekillendi? Rekabetin bir an bile eksik olmadığı yarışmada eğlenceli anlar da yaşandı. 17 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlamasını merak edenler haberimizin içeriğinden detaylara ulaşabilir.
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Diğer yarışmacılardan en yüksek puanı alan kız yarışmacı Rabia olurken, erkek yarışmacı ise Batıcan oldu ve yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kaptı.
Elif: 8
Ceren: 16
Özde: 14
Birben: 8
Rabia: 20
Tuğçe: 11
Batıcan: 14
Arif: 12
Meriç: 13
Mehmet: 15
Adnan: 19
Ali Nail: 14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.
YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!
Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.