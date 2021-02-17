DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)



Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)



Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.



YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!



Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.