Kuruluş Osman'da bu akşama damgasını vuran karakterlerden birisi de Malhun Hatun olacak. Geçtiğimiz günlerde Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un dizinin kadrosuna Malhun Hatun karakteriyle katıldığı duyurulmuştu. Tarihi şahsiyet hakkında detaylı bilgileri öğrenmek isteyen izleyiciler ise konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Osman Bey ile evlendi mi? Malhun Hatun'un çocuğu oldu mu? İşte bilgiler...
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.
Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.
Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
BALA HATUN KİMDİR?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.