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    • 17.02.2021 17:07
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    • 17.02.2021 17:07
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    ! 17 Şubat Çarşamba puanlaması!

    Merakla ve heyecanla beklenen . Sanatçı Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada yine eğlence ve rekabet dolu anlar yaşandı. Bugünün puanlaması şekillendi ve 3.sezonun rekoru kırılan bir puan ortaya çıktı, peki çeyrek altını kim kaptı? Herkesi şaşırtan bu gelişmeyle birlikte 17 Şubat Çarşamba puanlaması haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte izlemeyi kaçıranlar için Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu!

    Gelinim Mutfakta birincisi merakla araştırılıyordu ve belli oldu, bugün en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Günün yemeğini sergileyen yarışmacılara hem Seda Sayan hem de kayın valideler, kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün birincisi sezonun rekor puanı ile birinciliği kaparken çeyrek altının sahibi oldu. Merak edenler için 17 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlamasını haberimizin içeriğinde derledik. İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili bilgiler…

    17 ŞUBAT ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.

    Aysun: 11

    Zeynep: 14

    Ayten: 25

    Esra: 7

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        SEDA SAYAN KİMDİR?

        Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        İlk yılları

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Özel hayatı

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu! 17 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması!