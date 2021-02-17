Gelinim Mutfakta birincisi merakla araştırılıyordu ve belli oldu, bugün en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Günün yemeğini sergileyen yarışmacılara hem Seda Sayan hem de kayın valideler, kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün birincisi sezonun rekor puanı ile birinciliği kaparken çeyrek altının sahibi oldu. Merak edenler için 17 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlamasını haberimizin içeriğinde derledik. İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili bilgiler…
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
Aysun: 11
Zeynep: 14
Ayten: 25
Esra: 7
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.