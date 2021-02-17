Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
SÜRPRİZ TEKLİF
Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu.
O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Diletta'nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak edildi.
Öte yandan yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, önceki gün yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu.