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    • 17.02.2021 11:44
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    • 17.02.2021 12:02
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    'yı kaçırmak istemedi evlenme teklif etti! Saatlerce Roma semalarında dolaştı

    Bir süredir İtalyan spor spikeri  ile aşk yaşayan oyuncu , bombayı patlattı. Yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman, orada tanıştığı ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi yaptı. Ünlü oyuncu, “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can” yazılı İtalyanca pankartı Roma’da saatlerce gökyüzünde dolaştırdı.

    Can Diletta'yı kaçırmak istemedi! Teklifi yaptı

    Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    SÜRPRİZ TEKLİF

    Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu.

    O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Diletta'nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak edildi.

    Öte yandan yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, önceki gün yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu.

        AŞK BELGELENMİŞTİ

        İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

        ÇİÇEKLER CAN'DAN!

        Diletta, bu pozu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajı ile Instagram hesabından yayınlamıştı. Diletta Leotta'ya çiçekleri Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.

        İHANET Mİ?

        Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması, "İhanet mi?" sorularını akıllara getirmişti.
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