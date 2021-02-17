SÜRPRİZ TEKLİF

Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu.

O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Diletta'nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak edildi.