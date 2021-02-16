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    • 16.02.2021 09:37
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    • 16.02.2021 09:37
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    ? Ünlüler mi Gönüllüler mi? ’da gergin anlar…

    Gündemde merakla ve heyecanla araştırılan ? Sorusunun yanıtı belli oldu. TV8’in fenomen yarışması akşam kuşağında ilgiyle izleniyor ve heyecanlı parkur mücadelesi izleyicileri ekrana kilitliyor. 2021 sezonuna bomba gibi başlayan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça iddialı ve en iyi mücadeleyi sergiliyor. Dün akşam son bölümde oyunu kazanma hırsıyla yine gergin anlar da yaşandı, Öykü ile Batuhan tartıştı. İşte Survivor’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Her bölümü ayrı bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında neler yaşandı? Ödülü kazanmak isteyen her iki takım da büyük mücadele sergiledi ve galibiyeti almaya çalıştı. Zorlu parkur mücadelesinde gerginlikler de kaçınılmaz oldu, Ünlüler takımındaki Öykü ile Batuhan birbirine girdi. İşte izlemeyi kaçıranlar için Survivor son bölümdeki gelişmeler…

    ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor 2021 15 Şubat ödül oyunu bir voleybol maçıyla sahibini buldu. Kıyasıya geçen ve takım içinde tartışmalar da yaşanan ödül oyununda skor bazında skor 9-9'a kadar ulaştı. Ancak gönüllüler takımı yarışmacıları ünlülere karşı üstünlük kurdu ve ödül oyununu kazanan takım oldular.

    15 Şubat'ta oynanan Survivor ödül oyununda kazanan takım olan gönüllüler çift kişilik 2 yatağa sahip oldu ve bu yatakları 1 hafta boyunca kullanma hakkını kazandı. Diğer yandan kazanan takım oyun sonrası ve sonraki günün sabahı menemen ile birer dilim ekmek yeme hakkını da kazandılar…

    SURVIVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ödülü mercimek köftesi olan sembol oyunu da ödül oyunu kadar çekişmeli geçti. Ünlüler takımından Batuhan ve gönüllüler takımında Poyraz son 2'ye kalarak karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi gönüllüler takımından Poyraz oldu ve hem mercimek köftesini hem de sembolü kazandı.

    SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

    Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir.

    Karacakaya, her ne kadar Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etmişti.

        ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

        Çelik, 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

        2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

        Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa'ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa'ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

        Başarılı oyuncu Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da '@oykucelikk_' kullanıcı adıyla yer almaktadır. 386 bin takipçisi bulunan Öykü Çelik, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Survivor’da gergin anlar…