Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Her bölümü ayrı bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında neler yaşandı? Ödülü kazanmak isteyen her iki takım da büyük mücadele sergiledi ve galibiyeti almaya çalıştı. Zorlu parkur mücadelesinde gerginlikler de kaçınılmaz oldu, Ünlüler takımındaki Öykü ile Batuhan birbirine girdi. İşte izlemeyi kaçıranlar için Survivor son bölümdeki gelişmeler…
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021 15 Şubat ödül oyunu bir voleybol maçıyla sahibini buldu. Kıyasıya geçen ve takım içinde tartışmalar da yaşanan ödül oyununda skor bazında skor 9-9'a kadar ulaştı. Ancak gönüllüler takımı yarışmacıları ünlülere karşı üstünlük kurdu ve ödül oyununu kazanan takım oldular.
15 Şubat'ta oynanan Survivor ödül oyununda kazanan takım olan gönüllüler çift kişilik 2 yatağa sahip oldu ve bu yatakları 1 hafta boyunca kullanma hakkını kazandı. Diğer yandan kazanan takım oyun sonrası ve sonraki günün sabahı menemen ile birer dilim ekmek yeme hakkını da kazandılar…
SURVIVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödülü mercimek köftesi olan sembol oyunu da ödül oyunu kadar çekişmeli geçti. Ünlüler takımından Batuhan ve gönüllüler takımında Poyraz son 2'ye kalarak karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi gönüllüler takımından Poyraz oldu ve hem mercimek köftesini hem de sembolü kazandı.
SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir.
Karacakaya, her ne kadar Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etmişti.