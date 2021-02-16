ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 15 Şubat ödül oyunu bir voleybol maçıyla sahibini buldu. Kıyasıya geçen ve takım içinde tartışmalar da yaşanan ödül oyununda skor bazında skor 9-9'a kadar ulaştı. Ancak gönüllüler takımı yarışmacıları ünlülere karşı üstünlük kurdu ve ödül oyununu kazanan takım oldular.

15 Şubat'ta oynanan Survivor ödül oyununda kazanan takım olan gönüllüler çift kişilik 2 yatağa sahip oldu ve bu yatakları 1 hafta boyunca kullanma hakkını kazandı. Diğer yandan kazanan takım oyun sonrası ve sonraki günün sabahı menemen ile birer dilim ekmek yeme hakkını da kazandılar…