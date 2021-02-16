Meltem Cumbul'un gerçek yüzü ortaya çıktı! Copy-paste entelliği canlı yayında elinde patladı. Sosyal medyada her fırsatta ahkam kesen oyuncu Meltem Cumbul, Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan'ın bugünkü yazısında yerini aldı. "Adalet mülkün temelidir ilkesi, neden adalet devletin temelidir biçimiyle değişti?" diye soran Cumbul'un cehaleti inanılır gibi değil! İşte Ömer Karahan'ın kaleme aldığı o yazı...
COPY-PASTE ENTELLİK!
Dunning-Kruger sendromu, yani halk diliyle cahil cesareti; her şeyi bildiğini zanneden, bunu her ortamda dile getiren, yersiz bir özgüvene sahip olan insanların hal ve hareketlerine denir. Bu sendromu taşıyan insanların, aslında bilmedikleri bir şey yoktur, bilgi sahibi olmadıkları her konuya bodozlama dalıp ahkam kesmeye bayılırlar. Bu durum, aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık ve tedavisi de var tabii.
Yıllardır entelektüel, aktivist, sözcü gibi kisvelere sahip olmamasına rağmen sosyal medyada yaptığı kuru gürültü ve boş lakırdılar ile varlığını sürdürmeye çalışan Meltem Cumbul da cahil cesareti gösterip Halk TV'de program sunmaya başlamış. Klavye başında oradan buradan bulduğu paylaşımları copy-paste yaparak kendisini entel göstermeye çalışan Cumbul'un maskesi, geçtiğimiz günlerde programı sırasında düştü. Cumbul yayında "Adalet mülkün temelidir. 'Neden adalet, devletin temelidir?' diye değişti ki..." diye sorunca ne kadar cahil olduğu ortaya çıktı.