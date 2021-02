COPY-PASTE ENTELLİK!

Dunning-Kruger sendromu, yani halk diliyle cahil cesareti; her şeyi bildiğini zanneden, bunu her ortamda dile getiren, yersiz bir özgüvene sahip olan insanların hal ve hareketlerine denir. Bu sendromu taşıyan insanların, aslında bilmedikleri bir şey yoktur, bilgi sahibi olmadıkları her konuya bodozlama dalıp ahkam kesmeye bayılırlar. Bu durum, aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık ve tedavisi de var tabii.