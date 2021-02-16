Heyecanı hız kesmeden devam ettiren Kuruluş Osman'da bu hafta bomba gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Malhun Hatun'un gelmesiyle birlikte obada yeni bir dönemin adımları atılacak. Kuruluş Osman 46. bölüm 2. fragmanı dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Malhun Hatun'un Osman Bey'i kurtarmaya geldiği görülürken "Yalnız değilsin Osman Bey" sözleri dikkat çekti. Nikola ise yine kurduğu planların başarısız olmasının ardından yeni tuzaklar kurmak üzere harekete geçecek. Targun Hatun yanındaki Göktuğ'un Osman Bey'in adamı olduğunu fark etmeyerek atını uçuruma sürecek. İşte Kuruluş Osman 46. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."
NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.
BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!
Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.
Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.