Ramo'da sağ gösterip sol köşeye vuran hamle! Planı görünenden farklı çıkacak! Herkes başta öyle sandı meğer gerçek aniden ortaya çıktı. Aksiyonun zirvede olduğuı Ramo dizisinde Sibel'in başına ardı ardına gelen olaylar herkesi şaşırttı. Esra Bilgiç tarafından canlandıran Sibel karakteri neşeli ve gülderen tavırlarıyla izleyicilerin sevdiği bir karakter olarak gönüllerde yer edinmişti. Sibel'in düğünde vurulması, ardından yaralı olarak yattığı odaya hastaneye hemşire-bakıcı kılığında giren iki kişinin bomba koyup odayı havaya uçurması karşısında şaşkınlık yaratmıştı. Ancak gerçekler geçen hafta gün yüzüne çıkmaya başladı. Sibel'i Ramo'nun düşmanlarından birinin kaçırdığı belli oldu.

SİBEL VE RAMO NASIL KURTARACAK?

Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.