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    • Magazin
    • 16.02.2021 16:15
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    • 16.02.2021 16:17
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    'da sağ gösterip sol köşeye vuran hamle! Planı görünenden farklı çıkacak! Herkes başta öyle sandı meğer...

    İz bırakan sahneleriyle yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden 'da son iki haftada yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtmaya yetti. Ramo'da 'in düğünde vurulması ve peşi sıra yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıkmıştı. Ağır yaralı olarak kurtulan ancak daha sonra Sibel'e hastanedeyken bombalı tuzak kuruldu. Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı. Herkes Sibel karakterini canlandıran 'in diziden ayrıldığını düşünmüştü. Ancak sır perdesi aralandı ve Sibel'i Ramo'nun düşmanının kaçırdığı ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi bu hafta cuma günü yayınlanacak bölümde neler olacağını merak ediyor.

    Ramo'da şaşırtan ters köşe!

    Ramo'da sağ gösterip sol köşeye vuran hamle! Planı görünenden farklı çıkacak! Herkes başta öyle sandı meğer gerçek aniden ortaya çıktı. Aksiyonun zirvede olduğuı Ramo dizisinde Sibel'in başına ardı ardına gelen olaylar herkesi şaşırttı. Esra Bilgiç tarafından canlandıran Sibel karakteri neşeli ve gülderen tavırlarıyla izleyicilerin sevdiği bir karakter olarak gönüllerde yer edinmişti. Sibel'in düğünde vurulması, ardından yaralı olarak yattığı odaya hastaneye hemşire-bakıcı kılığında giren iki kişinin bomba koyup odayı havaya uçurması karşısında şaşkınlık yaratmıştı. Ancak gerçekler geçen hafta gün yüzüne çıkmaya başladı. Sibel'i Ramo'nun düşmanlarından birinin kaçırdığı belli oldu.

    SİBEL VE RAMO NASIL KURTARACAK?

    Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.

    SİBEL ALIKONULDU

    Şerif'ten duyduklarının öfkesiyle Ramo, Mazhar'ın karşısına çıktı ancak onu burada başka bir tuzak bekliyordu. Bu sırada alıkonulan Sibel de korku dolu anlar yaşadı.

    NASIL OLACAK?

    Mazhar ve Ramo'nun karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, Şerif'in elinde olan Sibel'in ve silahların hedefinde olan Ramo'nun nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

        SİBEL YAŞIYOR

        Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı.

        Ramo, Sibel'e dair bir iz bulmak için harekete geçerken, Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı.

        Mazhar, Taner'in ölümünden sorumlu oldukları için bunun acısını çıkaracağını söylerken, Sibel'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Ramo, Sibel'in alıkonulduğuna dair henüz bir iz bulamadı.

            ŞERİF'İN BÜYÜK PATRON OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

            Hastanedeki hastabakıcıyı darp ettiği için gözaltına alınan Ramo, nezarethanede Şerif ile ilk karşılaşmasını yaşadı. Mazhar'ın masasına Şerif'in gelmesi, masadakileri de huzursuz etti.

            Şerif'in gelişi Ramo'daki gerilimi giderek artırırken, asıl büyük sürpriz büyük patronlardan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı.

            Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur.

                Ramo'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.
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                Haberler Magazin Ramo'da sağ gösterip sol köşeye vuran hamle! Planı görünenden farklı çıkacak! Herkes başta öyle sandı meğer...