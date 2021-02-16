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    • Magazin
    • 16.02.2021 15:59
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    • 16.02.2021 17:12
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    Gündemde en çok araştırılanlardan biri ? Sorusu oldu. Seda Sayan’ın sunumuyla Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada yine eğlence dolu anlar yaşandı. Rekabet hiç eksik olmadığı gibi zaman zaman gergin dakikalar da görüldü. Peki haftanın ikinci gününde puanlar nasıl şekillendi? ’da günün birincisi olup çeyrek altını kazanan yarışmacı kim oldu? haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İzlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını merakla araştırır oldu. Günün yemeğini sergileyen yarışmacılara hem Seda Sayan hem de kayın valideler, kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden puanlarını verdi. Günün birincisi iki kişi oldu ve çeyrek altının sahibi dün olduğu gibi bugün de kura ile belirlendi, peki şanslı isim hangisi oldu? 16 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumunu öğrenmek isteyenler haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir.

    16 ŞUBAT SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün puanlamasında Aysun ve Esra eşit olduğu için kura çekildi, çeyrek altının sahibi Esra oldu.

    Aysun: 17

    Zeynep: 14

    Ayten: 13

    Esra: 17

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi ve programa yeniden katıldı.Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor. Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.
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