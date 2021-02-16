Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İzlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını merakla araştırır oldu. Günün yemeğini sergileyen yarışmacılara hem Seda Sayan hem de kayın valideler, kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden puanlarını verdi. Günün birincisi iki kişi oldu ve çeyrek altının sahibi dün olduğu gibi bugün de kura ile belirlendi, peki şanslı isim hangisi oldu? 16 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumunu öğrenmek isteyenler haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir.