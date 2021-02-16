Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İzlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını merakla araştırır oldu. Günün yemeğini sergileyen yarışmacılara hem Seda Sayan hem de kayın valideler, kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden puanlarını verdi. Günün birincisi iki kişi oldu ve çeyrek altının sahibi dün olduğu gibi bugün de kura ile belirlendi, peki şanslı isim hangisi oldu? 16 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumunu öğrenmek isteyenler haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir.
16 ŞUBAT SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün puanlamasında Aysun ve Esra eşit olduğu için kura çekildi, çeyrek altının sahibi Esra oldu.
Aysun: 17
Zeynep: 14
Ayten: 13
Esra: 17
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.