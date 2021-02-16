Dizideki sahneleriyle sosyal medyada çok konuşulan TV 8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'da transfer haberleri peş peşe geliyor. Cuma akşamları soluksuzca takip edilen Kırmızı Oda dizisindeki yeni gelişmeler izleyicileri heyecanlandıracak. TV 8 ekranlarındaki macerası tam gaz devam eden Kırmızı Oda dizisi bomba bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin Çakır rolüyle hafızalarımızda önemli bir yer edinen İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu. İpek Tenolcay, Kırmızı Oda dizisinde güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayat verdiği Nazlı karakterinin annesi olarak kamera karşısında olacak.
İPEK TENOLCAY, KIRMIZI ODA'DA!
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.
İpek Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat vereceği öğrenildi.
İPEK TENOLCAY KİMDİR?
12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Asıl mesleği mankenlik olan İpek Tenolcay 1996 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır.