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    • 16.02.2021 10:58
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    • 16.02.2021 11:04
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    Adeta viraneye çevirdi son kartını oynuyor! : Eceline koşana ruhunu teslim ettirecek

    Adeta viraneye çevirdi son kartını oynuyor! için heyecanlı bekleyiş başladı. Dün akşam ekranlarda fırtınalar estiren dizide eceline koşana ruhunu teslim ettirecek. Mahur'u kaçıran Savaş eceline adım adım yaklaşmaya başladı. Elindeki tüm kartları akılsız bir şekilde kullanarak pek çok kişinin hedef tahtasına oturdu. Aziz'i tehdit eden Savaş, gerçekleri söylememek kaydıyla ondan Maraşlı'nın işini bitirmesini istedi. Son sahnede yapılan hamle ise izleyicileri şok etti. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte dizinin yeni bölüm fragmanı için heyecan sürüyor.

    takvim.com.tr
    Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İlk bölümünden bu yana izleyicilerini ekran başına soluksuz bırakan Maraşlı dün akşam yine bomba gibi bir bölümle ekranlarda yer aldı. Mahur'un kaçırılmasıyla deliye dönen Maraşlı bu işten sorumlu olan herkesten hesap sormak için kolları sıvadı. Savaş, Mahur'u kaçırdı ve zindan gibi bir odaya kapattı. Savaş yaptığı hareketlerle Mahur'u zor durumda bırakarak ona çok kötü davrandı. Hayatında ilk kez ölüme yaklaşan Mahur kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı. Aynı zamanda Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü zannetti. Heyecan yüklü sahneleriyle bölümün ardından Maraşlı 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

    MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır.

    Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister.

    Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?

        Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.

        Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz.

        Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir.

            Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır? Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır.

            Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir.

            Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar.

                Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?
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                Haberler Magazin Adeta viraneye çevirdi son kartını oynuyor! Maraşlı 7. bölüm fragmanı: Eceline koşana ruhunu teslim ettirecek