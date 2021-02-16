İlk bölümünden bu yana izleyicilerini ekran başına soluksuz bırakan Maraşlı dün akşam yine bomba gibi bir bölümle ekranlarda yer aldı. Mahur'un kaçırılmasıyla deliye dönen Maraşlı bu işten sorumlu olan herkesten hesap sormak için kolları sıvadı. Savaş, Mahur'u kaçırdı ve zindan gibi bir odaya kapattı. Savaş yaptığı hareketlerle Mahur'u zor durumda bırakarak ona çok kötü davrandı. Hayatında ilk kez ölüme yaklaşan Mahur kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı. Aynı zamanda Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü zannetti. Heyecan yüklü sahneleriyle bölümün ardından Maraşlı 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır.