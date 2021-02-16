İlk bölümünden bu yana izleyicilerini ekran başına soluksuz bırakan Maraşlı dün akşam yine bomba gibi bir bölümle ekranlarda yer aldı. Mahur'un kaçırılmasıyla deliye dönen Maraşlı bu işten sorumlu olan herkesten hesap sormak için kolları sıvadı. Savaş, Mahur'u kaçırdı ve zindan gibi bir odaya kapattı. Savaş yaptığı hareketlerle Mahur'u zor durumda bırakarak ona çok kötü davrandı. Hayatında ilk kez ölüme yaklaşan Mahur kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı. Aynı zamanda Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü zannetti. Heyecan yüklü sahneleriyle bölümün ardından Maraşlı 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır.
Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister.
Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?