Çarkına çomak sokacak cürretkar girişimi elinde patladı! Sadakatsiz'de masumluk planı ayağına dolanıyor. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları Sadakatsiz dizisinin macerası sürüyor. Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya arasındaki gerilim arşa çıktı. Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'ye orada kalması için teklif sunan Derin amaçlarına ulaşabileceğini sandı. Ancak bu konuda Volkan en başta ona karşı çıkarak Asya'nın yanına dönmesi gerektiğini savundu. Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya itti. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan bambaşka sorunlarla karşı karşıya kalacak.
SADAKATSİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.
Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.