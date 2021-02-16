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    • Magazin
    • 16.02.2021 14:31
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    • 16.02.2021 14:31
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    Çarkına çomak sokacak cürretkar girişimi elinde patladı! 'de masumluk planı bozguna uğruyor

    ekranlarında 18 bölümdür dikkat çeken oyuncu kadrosuyla macerasına hız kesmeden devam eden dizisinde heyecan iyice artıyor. Derin'in yaptığı planları herkesi şaşırtırken Volkan ve Asya'nın oğlu Ali üzerine hesap yapan Derin'in planları son bölüme damgasını vuran olaylardan oldu. Ancak Alp Akar'ın hayat verdiği Ali'nin karakterinin evine dönmesiyle Derin bozguna uğradı. Planları tek tek suya düşen Derin bu kez farklı bir kurnazlık üzerine kafa yormaya başladı. Gözler şimdi yarın yaşanacak olaylara çevrildi. Dizide bu hafta yaşanacaklarla heyecanın doruklara çıkacağı tahmin ediliyor.

    Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

    Çarkına çomak sokacak cürretkar girişimi elinde patladı! Sadakatsiz'de masumluk planı ayağına dolanıyor. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları Sadakatsiz dizisinin macerası sürüyor. Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya arasındaki gerilim arşa çıktı. Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'ye orada kalması için teklif sunan Derin amaçlarına ulaşabileceğini sandı. Ancak bu konuda Volkan en başta ona karşı çıkarak Asya'nın yanına dönmesi gerektiğini savundu. Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya itti. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan bambaşka sorunlarla karşı karşıya kalacak.

    SADAKATSİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.

    Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

        Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

        Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır.

        Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

            Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır.

            Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir.

            Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.
                Haberler Magazin Çarkına çomak sokacak cürretkar girişimi elinde patladı! Sadakatsiz'de masumluk planı bozguna uğruyor