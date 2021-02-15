Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Fenomen yarışmayı izlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını merakla araştırıyor. Yine hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşandı, zaman zaman gergin dakikalar da eşlik etti. Peki günün puanlaması nasıl şekillendi, 15 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? Yeni gelen yarışmacıyla birlikte devam eden rekabette bugün iki yarışmacı aynı puanı aldı ve aralarında kuran çekimi gerçekleştirildi. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…