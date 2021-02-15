Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Fenomen yarışmayı izlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını merakla araştırıyor. Yine hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşandı, zaman zaman gergin dakikalar da eşlik etti. Peki günün puanlaması nasıl şekillendi, 15 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? Yeni gelen yarışmacıyla birlikte devam eden rekabette bugün iki yarışmacı aynı puanı aldı ve aralarında kuran çekimi gerçekleştirildi. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
15 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün puanlamasında Zeynep ve Aysun eşit olduğu için kura çekildi, çeyrek altının sahibi Aysun oldu.
Aysun: 16
Zeynep: 16
Ayten: 14
Esra: 10
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.