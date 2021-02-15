Kalemi kırılıyor Kuruluş Osman ve Sadakatsiz'in karşısında tutunamadı! Reyting kurbanı oldu apar topar final yapacak. Star TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan ve son olarak yayın günü değiştirilen Sol Yanım dizisi için son gözüktü. Perşembe gününde çarşamba gününe çekilen dizi reyting sonuçlarında bekleneni veremedi. Reyting sonuçlarında bekleneni veremeyen diziyle ilgili final iddiaları sık sık konuşuluyordu. Geçen hafta çarşamba günü yayınlanan programlar için açıklanan reyting listesinde Sol Yanım dizisi ilk 10'da yer almadı. Diziyle ilgili final kararı alındı. Sol Yanım 17 Şubat Çarşamba günü son kez ekranlarda olacak.

FİNAL YAPIYOR

Sol Yanım dizisi final yapıyor. Sol Yanım dizisi bu hafta yayınlanacak 12. bölümde final yaparak ekranlara veda ediyor.