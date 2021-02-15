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    • Magazin
    • 15.02.2021 17:25
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    • 15.02.2021 17:26
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    Kalemi kırılıyor Kuruluş Osman ve Sadakatsiz'in karşısında tutunamadı! Reyting kurbanı oldu apar topar final yapacak

    Ani bir kararla çarşamba günü yayınlanmaya başlanan dizisiyle ilgili bir flaş bir adım atıldı. Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirvede yer alan Kuruluş Osman ve ikinci sırada yer alan Sadakatsiz dizisi yerini kimseye kaptırmıyor. Sol Yanım dizisinde kan kaybı sürüyor. tarafından çarşamba olarak revize edilen dizinin reytingleri geçen hafta da total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından alınan son dakika kararıyla normalde 13. bölümde final yapması beklenen Sol Yanım dizisi bu hafta çarşamba akşamı 12. bölümüyle final yaparak ekranlardaki macerasını sonlandıracak.

    O dizi için şok karar! Fişi çekiliyor

    Kalemi kırılıyor Kuruluş Osman ve Sadakatsiz'in karşısında tutunamadı! Reyting kurbanı oldu apar topar final yapacak. Star TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan ve son olarak yayın günü değiştirilen Sol Yanım dizisi için son gözüktü. Perşembe gününde çarşamba gününe çekilen dizi reyting sonuçlarında bekleneni veremedi. Reyting sonuçlarında bekleneni veremeyen diziyle ilgili final iddiaları sık sık konuşuluyordu. Geçen hafta çarşamba günü yayınlanan programlar için açıklanan reyting listesinde Sol Yanım dizisi ilk 10'da yer almadı. Diziyle ilgili final kararı alındı. Sol Yanım 17 Şubat Çarşamba günü son kez ekranlarda olacak.

    FİNAL YAPIYOR

    Sol Yanım dizisi final yapıyor. Sol Yanım dizisi bu hafta yayınlanacak 12. bölümde final yaparak ekranlara veda ediyor.

    İLK 10'DA YER ALMADI

    Dizinin reytingleri bu hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı.

    İzleyiciler ise kanal tarafından alınacak kararı heyecanla bekliyor. Ancak henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

        SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor. Dizinin okul çekimlerinin nerede yapıldığı ise bilinmemektedir.

        SOL YANIM OYUNCULARI

        Sol Yanım oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Özgür Cem Tuğluk, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker bulunuyor.

        SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim'in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena'nın hamileliği tehlikede mi? İhsan'ı ihbar eden kişi kim?

            Burak'ın götürdüğü kulüpte Selim'i Biricik'le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik'in Selim'e koşulsuz sevgisi, Serra'yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim'e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar.

            Burak'ın sürekli Serra'nın çevresinde olması Selim'i çılgına çevirir ve Burak'ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra'nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

            Kutlusay Malikanesi'nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer.
                Haberler Magazin Kalemi kırılıyor Kuruluş Osman ve Sadakatsiz'in karşısında tutunamadı! Reyting kurbanı oldu apar topar final yapacak