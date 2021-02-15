Heyecanı zirvelere çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulması Hızır'ı deliye döndürecek ve tüm düşmanlarını tek tek ezmeye başlayacak. Cumartesi günü yayınlanan EDHO 182. bölüm fragmanında Demir'in planı doğrultusunda Façalıların mekanını basan Fuat tuzağa düşüyor ve Hızır Reis tarafından vurularak öldürülüyor. Sekteye uğrayan plan neticesinde ortaya çıkan yeni düşman oteldeki planı devreye alıyor. O sırada otelde olan Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulması izleyicileri şok etti. İzleyiciler Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği yarın netlik kazanacak.