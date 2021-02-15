Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.02.2021 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 14:34
    ABONE OL

    Vaziyet alın 'da çarşı pazar karışıyor! öldü mü? Savaşın sinyalleri verildi üzerlerine ölüm olup yağacak

    Vaziyet alın 'da çarşı pazar karışıyor! öldü mü sorusu EDHO 182. bölüm fragmanıyla birlikte heyecan yaratan sorulardan birisi oldu. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta İdris Reis'in kardeşi Demir oğlu Uğur'a Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat veriyor. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğruyor ve Fuat öldürülüyor. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alınıyor ve Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulduğu görülüyor. İzleyiciler şimdi yarın dizide neler olacağını merak etmeye başladı.

    takvim.com.tr
    EDHO'da büyük savaşın sinyalleri verildi!

    Heyecanı zirvelere çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulması Hızır'ı deliye döndürecek ve tüm düşmanlarını tek tek ezmeye başlayacak. Cumartesi günü yayınlanan EDHO 182. bölüm fragmanında Demir'in planı doğrultusunda Façalıların mekanını basan Fuat tuzağa düşüyor ve Hızır Reis tarafından vurularak öldürülüyor. Sekteye uğrayan plan neticesinde ortaya çıkan yeni düşman oteldeki planı devreye alıyor. O sırada otelde olan Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulması izleyicileri şok etti. İzleyiciler Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

    ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

    Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği yarın netlik kazanacak.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

    HIZIR FUAT'IN PEŞİNE DÜŞER

    Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

        YAMAN'IN PLANLARI

        Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

        FUAT ÖLÜYOR

        Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.

        İDRİS'İN İNTİKAM PLANI

        İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

            İLYAS GİTMEK İSTİYOR

            Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

            HIZIR, FETHİ'NİN PEŞİNDE

            Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

            FETHİ NE YAPACAK?

            Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.
                Haberler Magazin Vaziyet alın EDHO'da çarşı pazar karışıyor! Alpaslan öldü mü? Savaşın sinyalleri verildi üzerlerine ölüm olup yağacak