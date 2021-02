Hızlı ve Öfkeli 9 yayın tarihi belli oldu! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

Annesi ona Rick Schmidt'in 'Feature Films at Used Car Prices' kitabını verdi. Kitap ona kariyerini kontrol edebileceğini ve kendi filmini yapabileceğini gösterdi. Aktörlük tecrübelerini anlattığı bir kısa film yazdı; kitabın adı Multi-Facial (1994) idi ve üç günden kısa bir sürede 3,000 dolar kazandırdı. Multi-Facial (1994) ertesi yıl 1995 Cannes Film Festival'ine davet edildi. Daha sonra Vin Diesel Los Angeles'a döndü ve yapmayı düşündüğü "Strays" (1997) filmi için bütçe oluşturmaya çalıştı. Filmi 1997 yılında yaptı ama umulduğu kadar iyi iş yapmadı. Vin yeniden hayal kırıklığına uğramış bir şekilde New York'a döndü. Ve nihayet beklediği telefon geldi; Steven Spielberg Multi-Facial'dan çok etkilenmişti ve Vin'le tanışmak ve Saving Private Ryan (1998) filminde oyamasını istiyordu. Multi-Facial Vin'e daha başka işler de kazandırdı: The Iron Giant filminin yönetmeni kısa filmi gördükten sonra, ona filminde bir rol teklif etti. Oradan Vin'in kariyeri hızla gelişti ve ilk başrolünü 'Richard B Riddick' olarak bilim kurgu filmi Pitch Black (2000)'le elde etti. Bu rol onu üne ve hayranlara kavuşturan çalışma oldu.

Hızlı ve Öfkeli filminde Dominic Toretto, Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Er Caparzo, xXx filminde Xander Cage, Pitch Black ve Richard B. Riddick filmlerinde Richard B. Riddick karakterlerini canlandırmıştır.