Hızlı ve Öfkeli 9 yayın tarihi belli oldu! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 28 Mayıs 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Mayıs itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?
Filmin kadrosunda Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron rol alıyor. Filmde yer alan isimlerin yanı sıra 2012'den bu yana serinin her filminde görülen Dwayne Johnson, bu filmde bulunmayacak.
VIN DIESEL KİMDİR?
Vin Diesel, 18 Temmuz 1967 tarihinde New York'da doğmuştur. Gerçek adı; Mark Sinclair Vincent'dir. Tiyatrocu bir baba ile Psikiyatrist - astrolog bir annenin çocuğudur. Üvey babası tarafından büyütülmüştür. Paul adlı bir ikiz kardeşi ve bir de kızkardeşi ile erkek kardeşi var.
7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girdiler. Yakalandılar ve her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar. İlk oyunculuk deneyimi böyle bir olayla başlamış oldu.
Lise üçüncü sınıftayken okulunu bırakarak kariyerini geliştirmek için Hollywood'a gitti. Hollywood'da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York'a döndü.
17 yaşında yapılı vücudu sayesinde para kazanmak için gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi.