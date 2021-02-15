Son dakika haberi sanat dünyasından geldi. Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş'in sağlık durumu hakkında gelişme yaşandı.
ENTÜBE EDİLDİ!
Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'in durumunun ağırlaştığı, bilincinin kapandığı ve entübe edildiği öğrenildi.
Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'in durumunun ağırlaştığı, bilincinin kapandığı ve entübe edildiği öğrenildi.