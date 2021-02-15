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    • Magazin
    • 15.02.2021 09:35
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    • 15.02.2021 09:35
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    Merakla ve heyecanla araştırılan ? Sorusunun yanıtı belli oldu. TV8’in fenomen yarışması ilgiyle izleniyor ve 2021 sezonuna damga vuran gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam izlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Cumartesi günü haftanın ilk dokunulmazlığı için yarışılmıştı peki kazanan Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi olmuştu? Bu kez adadan gitmesi yönünde söylenen isim hangi takımdan oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    Dün akşam yayınlanan Survivor dokunulmazlık oyunu izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Zorlu parkurda heyecan dolu bir mücadele vardı ve yarışmacılar en iyi performansı sergilemek için canla başla mücadele etti. Peki 14 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Bu akşam da yine dokunulmazlık mücadelesi sergilenecek Salı akşamı ise en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor'a veda etmek durumunda kalacak. İşte tüm gelişmeler…

    SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının 14 Şubat Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ilk olarak avantaj oyununda mücadele etti. Oynana avantaj oyununda erkek yarışmacılarda gönüllüler takımından Reşat başarılı olurken kadın yarışmacılarda ise yine gönüllüler takımından Aleyna kazandı. Böylelikle avantaj oyununu gönüllüler takımı kazandı.

    Avantaj oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya mücadeleyle geçen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımında mücadele eden her iki takımında skor anlamında birbirini kovalayan bir çizgide sürdürdüğü oyunda 8-9'luk gönüllüler takımı üstünlüğü sürerken dokunulmazlık oyunu skorunu gönüllüler takımından Ayşe, ünlüler takımı yarışmacısı Merve'yi mağlup ederek belirledi ve dokunulmazlık oyununu gönüllüler takı kazandı.

    SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

    Dokunulmazlık oyunu sonrası, dokunulmazlığı gönüllülere kaptıran ünlüler takımı da konseyinde takım içi oylama yaparak hem yarışmanın hem de takımlarının 2. Eleme adayını belirleyecek. Oylama an itibariyle tamamlandı ve Acun Ilıcalı tarafından oy sayımı yapıldı. Oylamada çıkan oylar şöyle,

    SERGEN - 2
    HAYRETTİN - 4
    ÇAĞRI - 6
    Böylelikle en fazla oyu alan Çağrı haftanın ve ünlüler takımının 2. eleme adayı olarak belirlendi.

        SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık mücadelesin 9-8'lik skorla önde olan Ünlüler takımı bayrak yarışında Gönüllüler takımına kaybetti ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

        SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da Ünlüler takımı kendi arasında konseyde bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti. En çok oyu alarak Survivor'da eleme adayı olan isim Ünlüler takımından Doğan bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylamanın ardından Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı. Ve haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan oldu

        SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da dün akşam ilk oynanan oyun olan market ödülünü kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Parkurda takım içi uyumun önemli olduğu market ödülünde skor 5-4'e geldi. Ünlülerden İsmail - Melis, Gönüllülerden Steven - Aleyna ikilisi atıcı olarak parkura çıktı. Aleyna - Melis karşılaşmasında geriden gelmesine karşı Aleyna oyunu alarak skoru 5-5 yaptı. Sonraki oyunda Melis - Steven mücadelesinde ise İsmail'in küpleri yanlış dizmesi sonucunda oyunu kaybetti. Ve Gönüllüler 6-5 öne geçti. Son oyunda ise Gönüllülerden Ayşe, Ünlülerden Merve atıcı olarak parkura çıktı. Bu oyunu da kazanan Gönüllüler, 5-4 geriden gelerek 7-5 market oyununu kazanan takım oldu.
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        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? 14 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?