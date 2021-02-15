SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyunu sonrası, dokunulmazlığı gönüllülere kaptıran ünlüler takımı da konseyinde takım içi oylama yaparak hem yarışmanın hem de takımlarının 2. Eleme adayını belirleyecek. Oylama an itibariyle tamamlandı ve Acun Ilıcalı tarafından oy sayımı yapıldı. Oylamada çıkan oylar şöyle,

SERGEN - 2

HAYRETTİN - 4

ÇAĞRI - 6

Böylelikle en fazla oyu alan Çağrı haftanın ve ünlüler takımının 2. eleme adayı olarak belirlendi.