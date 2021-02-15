Dün akşam yayınlanan Survivor dokunulmazlık oyunu izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Zorlu parkurda heyecan dolu bir mücadele vardı ve yarışmacılar en iyi performansı sergilemek için canla başla mücadele etti. Peki 14 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Bu akşam da yine dokunulmazlık mücadelesi sergilenecek Salı akşamı ise en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor'a veda etmek durumunda kalacak. İşte tüm gelişmeler…
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının 14 Şubat Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ilk olarak avantaj oyununda mücadele etti. Oynana avantaj oyununda erkek yarışmacılarda gönüllüler takımından Reşat başarılı olurken kadın yarışmacılarda ise yine gönüllüler takımından Aleyna kazandı. Böylelikle avantaj oyununu gönüllüler takımı kazandı.
Avantaj oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya mücadeleyle geçen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımında mücadele eden her iki takımında skor anlamında birbirini kovalayan bir çizgide sürdürdüğü oyunda 8-9'luk gönüllüler takımı üstünlüğü sürerken dokunulmazlık oyunu skorunu gönüllüler takımından Ayşe, ünlüler takımı yarışmacısı Merve'yi mağlup ederek belirledi ve dokunulmazlık oyununu gönüllüler takı kazandı.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
Dokunulmazlık oyunu sonrası, dokunulmazlığı gönüllülere kaptıran ünlüler takımı da konseyinde takım içi oylama yaparak hem yarışmanın hem de takımlarının 2. Eleme adayını belirleyecek. Oylama an itibariyle tamamlandı ve Acun Ilıcalı tarafından oy sayımı yapıldı. Oylamada çıkan oylar şöyle,
SERGEN - 2
HAYRETTİN - 4
ÇAĞRI - 6
Böylelikle en fazla oyu alan Çağrı haftanın ve ünlüler takımının 2. eleme adayı olarak belirlendi.